Xbox maakt Forza Motorsport speelbaar voor gamers met visuele beperking

De aankomende racegame Forza Motorsport krijgt verschillende toegankelijkheidsopties bedoeld voor onder meer gamers met een visuele of lichamelijke beperking. De opties moeten de game voor de betreffende doelgroep toegankelijker en speelbaarder maken.

Dankzij de uiteenlopende Blind Driving Assists is de game volgens Xbox' Turn 10 Studios volledig speelbaar voor blinden en slechtzienden. De toegankelijkheidsopties berusten op audionotificaties en -signalen, bijvoorbeeld door een waarschuwingssignaal te geven wanneer de auto bijna van de weg rijdt of door de motorgeluiden naar links of rechts te pannen om aan te geven waar de auto naartoe gaat. Ook indicaties voor het gassen, remmen, schakelen en inhalen moeten de speler met een visuele beperking assisteren bij het rijden. De systemen zijn ontwikkeld in samenwerking met consultant Brandon Cole, die al heel zijn leven blind is.

Verder zijn er allerlei systemen geïmplementeerd die visuele onderdelen van Forza Motorsport naar audio omzetten. Denk aan text-to-speech, verbale beschrijvingen van in-game filmpjes en een stem die informatie over de staat van de auto en de race geeft.

Voor gamers met een fysieke beperking heeft Turn 10 Studios het mogelijk gemaakt om allerlei assists in of uit te schakelen. Dit noemt de ontwikkelaar One Touch Driving, waarbij de speler naar eigen inzicht knoppenfuncties kan aanpassen. Deze opties zijn een extra laag bovenop het aanpassen van de controllerlay-out. Op deze manier moeten mensen die bijvoorbeeld moeilijk verschillende knoppen tegelijkertijd kunnen indrukken of moeite hebben om veel druk op een knop uit te oefenen de mogelijkheid krijgen om de controllerinput af te stemmen op hun specifieke fysieke vaardigheden.

Voor zover bekend komen alle toegankelijkheidsopties gelijk uit wanneer Forza Motorsport in de winkel ligt, al is nog niet duidelijk wanneer dat precies gaat zijn. Op basis van een recente bewoording van Turn 10 Studios lijkt de game te zijn vertraagd, al is er tot dusver nog geen officiële releasedatum bekendgemaakt. De racekomt komt uit voor de Xbox Series X en S, Steam, de Xbox Game Pass en via de Cloud Gaming-optie van Microsofts gameabonnement.