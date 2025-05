Raspberry Pi Pico W krijgt ondersteuning voor Bluetooth Low Energy

De Raspberry Pi Pico W-module krijgt binnenkort ondersteuning voor het Bluetooth Low Energy-protocol. De BLE-connectiviteit moet bij de release van versie 1.5.0 van de Pico C-sdk beschikbaar komen.

De aankondiging komt van Alasdiar Allan, die de documentatie voor de Pi verzorgt. Hij heeft voor de toevoeging van de Bluetooth Low Energy-ondersteuning een open ticket geopend op GitHub, waar ook nog dertien andere tickets openstaan. Allan verwacht dat de ondersteuning ergens deze maand beschikbaar komt.

De Pico W bevat de CYW43439-chips van Infineon die onder meer ondersteuning bieden voor Bluetooth Low Energy, maar Raspberry Pi had deze connectiviteit nog niet geactiveerd. Er werd wel al aangegeven dat dat er via een software-update aan zat te komen. Verbinding met WiFi 4, oftewel wifi op basis van het 802.11n-protocol, was al wel mogelijk.

De Raspberry Pi Pico W is opgebouwd rond de RP2040-microcontroller van Raspberry Pi zelf, met twee Arm Cortex-M0+-cores die op 133MHz lopen. Er is 264kB SRAM aanwezig. Het computingboard is sinds juni 2022 beschikbaar en kost zes dollar.