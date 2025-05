Microsoft test Edge-functie die lijst van downloadbare bestanden op site toont

De Android-versie van Microsoft Edge Canary heeft een nieuwe functie gekregen die automatisch alle downloadbare pdf-bestanden op een site verzamelt en in een lijst plaatst. Deze functie geeft gebruikers ook een melding als er downloadbare bestanden zijn gevonden.

De functie werkt voor zover bekend vooralsnog alleen met pdf-bestanden, meldt Ghacks. Bij het navigeren naar een website met downloadbare pdf-bestanden verschijnt onder in beeld een melding dat er downloadbare bestanden zijn gevonden. Bij het klikken op de View-knop verschijnt er een lijst met alle bestanden die te downloaden zijn, met daarachter een Download-knop.

In de lijst staan alleen de bestandsnamen en de bestandsgroottes. Er wordt verder geen informatie gegeven over met welke link op de webpagina het bestand te downloaden is. Bij onduidelijke bestandsnamen kan het daardoor voor de gebruiker lastig zijn om te weten wat er wordt gedownload. De functie wordt in de Canary-testversie automatisch ingeschakeld. Gebruikers kunnen de functie in de instellingen uitschakelen. Microsoft heeft verder niets bekendgemaakt over de functie. Het is daardoor niet duidelijk of er op termijn ook andere bestandstypen in dit overzicht moeten verschijnen.