Zijbalk Microsoft Edge krijgt ondersteuning voor extensies en webapps

De zijbalk van Edge krijgt ondersteuning voor extensies en webapps. Microsoft komt ook met drie nieuwe modi voor de zijbalk die de gebruikerservaring verder moeten personaliseren. Het bedrijf publiceerde instructies waardoor ontwikkelaars de functionaliteiten kunnen implementeren.

Microsoft gaat in een blogpost in op de drie nieuwe modi voor de zijbalk in Microsoft Edge. In een eerste modus zal er een standaardzijbalk te zien zijn op elke website. Daar zal content van extensies prijken die altijd hetzelfde zal blijven, ook wanneer er in verschillende tabbladen wordt gewerkt.

In een tweede modus kan de zijbalk geactiveerd worden bij het openen van specifieke websites, waarna ook een specifieke extensie ingeladen kan worden. De derde modus maakt het mogelijk om een veranderde zijbalk met extensie op te roepen als er bepaalde tabbladen worden bezocht.

Microsoft schrijft dat de zijbalk even flexibel is als de html-pagina’s die soms gepaard gaan met extensies, om bijvoorbeeld parameters in te stellen. Het wordt via de zijbalk ook mogelijk om scripts in te stellen en api’s op te roepen. De extensies zullen worden aangeboden via de Microsoft Edge Invoegtoepassingen-pagina.