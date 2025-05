ChromeOS krijgt functie om apps te streamen vanaf bepaalde Android-smartphones

Google heeft ChromeOS M115 uitgebracht. Dankzij de update wordt het mogelijk om apps te streamen vanaf bepaalde Android-smartphones. De update bevat ook een redesign van de Sneltoetsen-weergave en een functie waarmee pdf’s ondertekend kunnen worden.

Appstreaming is voorlopig beperkt tot Google Pixel 4-toestellen en alle nieuwere Pixel-smartphones die ten minste Android 13 draaien. Google schrijft dat de Xiaomi 12T, 12T Pro, 13 en 13 Pro ook aan appstreaming kunnen doen. Tenminste, als deze toestellen over Android 13 beschikken. Het is momenteel niet duidelijk of de functionaliteit ook naar andere Android-toestellen zal komen.

Wie apps wil streamen, moet de Android-smartphone en de Chromebook aan hetzelfde wifinetwerk koppelen en beide toestellen in elkaars buurt plaatsen. De Telefoonhub-app moet ook actief zijn op het Chromebook-apparaat. Sommige wifiverbindingen bieden volgens Google momenteel geen ondersteuning voor het streamen van apps. In dergelijke gevallen kan er gebruik worden gemaakt van de functie 'Dataverbinding delen' tussen de Android-smartphone en de Chromebook om de functie alsnog aan de praat te krijgen.

Google ChromeOS M115 wordt volgens Google de komende dagen en weken uitgerold naar gebruikers. Het bedrijf meldt dat niet alle gebruikers de update onmiddellijk zullen zien verschijnen.