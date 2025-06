9to5Google deelt details over Android-functie voor overzetten e-sim via QR-code

9to5Google heeft toegang gekregen tot een nog niet werkende Android-functie, waarmee gebruikers een e-sim kunnen overzetten naar een ander toestel. Google zei eerder al aan dergelijke functionaliteit te werken, maar deelde nog geen details over de werking.

9to5Google deelt eerste beelden van de komende e-sim-transferfunctie voor Android, waarvan de basis al verstopt zit in Google Play Services. Daaruit blijkt onder meer dat de functie werkt op basis van QR-codes. Gebruikers kunnen met hun oude telefoon een QR-code op hun nieuwe toestel scannen, waarna de e-sim wordt overgezet. Momenteel is het nog niet mogelijk om een e-sim over te zetten tussen twee Android-smartphones. De functie werkt momenteel nog niet, schrijft 9to5Google.

Google kondigde eerder dit jaar al aan dat het werkt aan de mogelijkheid om een e-sim over te zetten op Android. Het bedrijf zou die functie baseren op standaarden van de GSMA en 'later dit jaar' uitbrengen. De techgigant deelde verder geen details. Apple introduceerde eerder al een optie om een e-sim over te zetten tussen twee iPhones. Het is niet bekend wanneer Googles functie precies beschikbaar komt.

De komende e-sim-transferfunctie voor Android. Bron: 9to5Google