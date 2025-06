Eerste gebruikers melden dat dualsim via e-sims werkt op Google Pixel 7

Enkele gebruikers met een bèta van de volgende feature-upgrade voor Android 13 melden dat dualsim met twee e-sims bij hen werkt op de Google Pixel 7. Het was al langer duidelijk dat ondersteuning daarvoor eraan kwam.

Volgens telecomjournalist Mishaal Rahman van Esper zijn er minimaal drie mensen bij wie het werkt, maar ook mensen bij wie het niet werkt. Daarom speculeert hij dat het gaat om een serverside-update van de e-simmanager op de Pixel 7. Het is nog onduidelijk of het gebruik van twee e-sims tot gevolg heeft dat de fysieke simkaart niet meer actief kan zijn.

De functie heet eSIM MEP, of Multiple Enabled Profiles. Die functie zit al in de Pixel 7, maar was tot nu toe niet geactiveerd. Eerder heeft Google gezegd dat de functie in maart uitkomt en dat ligt in lijn met de verschijning in de bètaversie nu. De bèta van de feature-upgrade, die eens in de drie maanden komt, is voor de release in maart.

Dankzij de functie kunnen gebruikers in plaats van een fysieke simkaart en e-sim ook twee e-sims naast elkaar gebruiken. Dat zou bijvoorbeeld van pas komen als gebruikers van een e-sim in het thuisland op reis ook met een e-sim willen werken, bijvoorbeeld omdat het op de plek van bestemming goedkoper en handiger is.