'Google Pixel Watch 2 krijgt ultrawidebandondersteuning en Samsung-display'

De Google Pixel Watch 2 krijgt mogelijk ondersteuning voor ultrawideband, een efficiëntere soc dan zijn voorganger en een display van Samsung. Dat schrijft Android Authority op basis van gesprekken met een bron binnen Google.

Waar de ultrawidebandtechnologie van de Google Pixel Watch 2 precies voor gebruikt zal worden, weet Android Authority niet. De bron meldde enkel dat het horloge een NXP SR100T-uwb-chip bevat. Deze gebruikt radiotechnologie en maakt zeer nauwkeurige locatiebepaling mogelijk, waardoor het hiermee vermoedelijk mogelijk moet worden om de smartwatch als onderdeel van Googles Find My Device-netwerk terug te vinden.

Uwb kan daarnaast gebruikt worden als digitale autosleutel om de deuren van een compatibele auto te ontgrendelen en het voertuig te starten. Momenteel is dit voor een aantal smartphones al mogelijk door middel van nfc, maar daarbij moet de telefoon dicht bij het nfc-punt van de auto gehouden worden, hetgeen niet nodig is met uwb. Tot dusver kunnen alleen bepaalde BMW-auto's door middel van uwb ontgrendeld worden. Vooralsnog ondersteunen enkel de Samsung Galaxy 23+ en Google Pixel 7 Pro deze uwb-functie, maar mogelijk voegt de Google Pixel Watch 2 zich daar als eerste smartwatch bij.

Verder meldt Android Authority dat de Exynos 9110-soc van de eerste Google Pixel Watch vervangen wordt door de Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1. Een eerder gerucht noemde die chip ook al, maar toen was het nog niet duidelijk of het ging om een W5 of W5+. Dat is volgens de bron van de site eerstgenoemde geworden. De W5+ heeft als toevoeging dat deze komt met QCC5100-co-processor, maar Google zou volgens Android Authority in plaats daarvan een custom co-processor gebaseerd op een NXP-chip willen gebruiken.

In vergelijking met de Exynos-soc moet Qualcomms chip energiezuiniger zijn, waardoor het horloge langer mee zou moeten gaan. Daarnaast zou het horloge energiebesparende Deep Sleep- en Hibernation-functies meekrijgen om de accuduur te verlengen. Verder wordt de Pixel Watch 2 naar verluidt geleverd met een 306mAh-accu, hetgeen slechts iets groter is dan de 294mAh-accu van zijn voorganger.

De eerste Google Pixel Watch

Daarnaast meldt de site dat het oledscherm net als de eerste Pixel Watch een 1,2"-scherm met een 384x384-resolutie meekrijgt, maar dat de nieuwe versie wel een ander display bevat, een van Samsung in plaats van BOE. Welke veranderingen dat precies teweegbrengt, is nog onduidelijk. Tot slot zou het horloge geleverd worden met WearOS 4, wat het volgens Android Authority mogelijk moet maken om het besturingssysteem in de achtergrond te updaten terwijl de oude versie nog bruikbaar is.

Google zou de Pixel Watch 2 uit willen brengen in het najaar. Dat zou tegelijk moeten gebeuren met de Pixel 8-telefoons. Google kondigt nieuwe hardware doorgaans aan rond begin oktober, met een release later in het najaar.