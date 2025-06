Duitse auto-industrie: tempo van uitbreiding EV-laadpunten moet veel hoger

Het Duitse Verbond Der Automobielindustrie, een brancheorganisatie voor Duitse autofabrikanten, roept op om het uitbreiden van het aantal openbare laadpunten voor elektrische auto's fors te versnellen. Het aantal EV's zou veel harder toenemen dan het aantal nieuwe laadpunten.

Per openbaar laadpunt zijn er momenteel in Duitsland 22 elektrische en plug-inhybride auto's, stelt de VDA volgens Der Spiegel. In januari 2021 zouden het er nog veertien zijn; de kloof neemt dus snel toe. Hoewel er momenteel zo'n 90.000 openbare laadpunten zijn in Duitsland, wil de overheid dat dat er in 2030 een miljoen zijn. Met de huidige snelheid gaat dat volgens de VDA nooit lukken, daarom roept de organisatie op om het uitbreidingstempo te verviervoudigen.

Er zouden begin dit jaar in de helft van de meer dan 11.000 gemeenten in Duitsland helemaal geen openbare laadpunten aanwezig zijn. Snellaadpunten zijn slecht beschikbaar in zo'n 20 procent van alle gemeenten in het land. Dat terwijl de populariteit van EV's in Duitsland volgens Der Spiegel sterk toeneemt; in de eerste helft van het jaar werden er zo'n 300.000 nieuwe EV's in Duitsland geregistreerd. In juni was een kwart van alle nieuwe auto's in het land elektrisch of hybride.

Ter vergelijking: in Nederland waren er eind januari zo'n 120.000 openbare laadpunten, waarvan 4200 snelladers, aldus de ANWB. Rond dezelfde tijd waren er volgens het CBS 954.000 geregistreerde stekkerauto's in Nederland, wat betekent dat er per laadpunt in Nederland dus ongeveer acht elektrische en hybride auto's zijn. Overigens groeit ook hier de kloof; in 2021 ging het nog om 4,5 auto's per laadpunt. In België zijn er momenteel gemiddeld drie elektrische auto's per laadpunt.