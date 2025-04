Microsofts Bing-AI-chatbot krijgt ondersteuning voor het maken van afbeeldingen

Microsofts Bing-AI-chatbot kan afbeeldingen maken op basis van tekstinput van de gebruiker. Gebruikers kunnen daarbij een beschrijving van een afbeelding meegeven, samen met extra details. Bing gebruikt voor de afbeeldingen een versie van OpenAI's Dall-E-model.

De afbeeldinggenerator heet Bing Image Creator en zit in de Bing-chat en in de Edge-browser. De Image Creator werkt vooralsnog alleen als gebruikers een gesprek in Creative-modus starten, dus niet in de Balanced- of Precise-modussen. Gebruikers kunnen een beschrijving van een afbeelding schrijven, extra context zoals een locatie of een activiteit meegeven en een kunststroming kiezen. Om een afbeelding te kunnen maken in de chat, moeten gebruikers iets zeggen als 'teken een afbeelding' of 'maak een afbeelding'. Bing Image Creator kan dan een nieuwsbrief maken of inspiratie geven voor het opnieuw inrichten van een kamer, geeft Microsoft als voorbeelden.

De Image Creator gebruikt een 'geavanceerde versie' van OpenAI's Dall-E-model, 'met extra beschermingen'. Microsoft zegt bijvoorbeeld dat de Bing Image Creator zo weinig mogelijk schadelijke of onveilige afbeeldingen moet maken. Mocht de generator denken dat de gebruiker dit wil doen, dan verschijnt er een waarschuwing in beeld. Microsoft wil ook met een Bing-icoon in de linkeronderhoek aangeven dat een afbeelding met de Image Creator is gemaakt, om anderen te waarschuwen.

Microsoft zegt de Image Creator vooralsnog alleen bij 'bepaalde' previewgebruikers uit te brengen, om deze later naar andere gebruikers te brengen. De Bing Image Creator werkt op zowel desktop als mobile. In de toekomst moet de afbeeldingmaker ook in de Balanced- en Precise-modussen werken, en met meer talen.

Verder zegt Microsoft Stories en Knowledge Cards 2.0 naar de Bing-zoekfunctie te brengen. Stories zijn afbeeldingen en korte video's die bij zoekopdrachten moeten verschijnen, terwijl Knowledge Cards 2.0 infographicachtige kaarten zijn die 'leuke feiten en informatie' bij zoekopdrachten moeten geven. De 2.0-versie gebruikt AI om 'interactieve, dynamische' content als grafieken en tijdlijnen te tonen.

De Stories (links) en Knowledge Cards 2.0