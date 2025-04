'Microsoft wil dat concurrerende AI-tools geen gebruik meer maken van Bing-data'

Microsoft wil naar verluidt dat concurrerende zoekmachines niet langer gebruikmaken van de zoekdata van Bing voor hun eigen AI-tools. Dat meldt Bloomberg op basis van gesprekken met ingewijden. Onder meer DuckDuckGo heeft een licentie voor die gegevens.

Microsoft heeft volgens Bloomberg gedreigd om de toegang tot de Bing-zoekindex te blokkeren als de rivaliserende zoekmachines er niet mee ophouden om die data als basis te gebruiken voor hun eigen AI-producten. Volgens de techgigant is dat namelijk in strijd met het licentiecontract. Microsoft zou minstens twee partijen hebben beschuldigd van contractbreuk, maar welke dat zijn is niet bekend.

Onder meer zoekmachines Yahoo, DuckDuckGo, You en Neeva gebruiken Bing-gegevens in licentie voor een deel van hun informatie, aangezien het indexeren van het gehele internet zeer kostbaar is. De zoekindex van Microsoft is een soort kaart van het internet, die in real time gescand kan worden. De drie laatstgenoemde zoekmachines hebben recentelijk allemaal een AI-tool uitgebracht.

Google en Microsoft zijn de enige twee bedrijven die het gehele internet zelfstandig geïndexeerd hebben. Google geeft geen licenties uit voor het gebruik van diens zoekindex, hetgeen betekent dat alle andere zoekmachines aangewezen zijn op Bing.