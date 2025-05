Microsoft gaat advertenties zetten in antwoorden Bing Chat

Microsoft is bezig met het plaatsen van advertenties in de antwoorden van Bing Chat. Het bedrijf weet nog niet precies hoe dat eruit zal zien. Er zijn nu al wel advertenties bij de chatbot, maar die zitten niet in de antwoorden zelf.

Het gaat om advertenties van partijen van wie de content heeft bijgedragen aan het antwoord, zegt Microsoft. Daardoor lijkt het erop dat bedrijven advertenties kunnen inkopen die vervolgens in antwoorden staan die de chatbot geeft. Het is onbekend of Microsoft antwoorden kan aanpassen, zodat content van adverteerders erin komt te staan, terwijl die er van nature niet in zouden staan. Microsoft geeft daar geen duidelijkheid over.

Nu zitten er ook al advertenties bij de chatbot, zo bevestigde Microsoft eerder tegen Tweakers, maar die zitten bij het hoveren over een bronlink en onder of boven de bronlink zelf. Tot nu toe zitten er geen advertenties in de antwoorden van de chatbot.

Microsoft zegt dat Bing nu nog een preview is en dat het aan het kijken is met adverteerders wat de beste manieren zijn om advertenties te plaatsen. Zoekmachine Bing haalt zijn omzet sinds jaar en dag uit advertenties.