Camerawebsite DPReview stopt vanaf 10 april

Camerawebsite DPReview gaat zijn deuren sluiten. Vanaf 10 april stopt de website en dat geldt ook voor het YouTube-kanaal van de website. DPReview is een grote, Engelstalige camerawebsite met onder meer nieuws, reviews en een uitgebreid forum.

Op DPReview heeft het team een bericht geplaatst waarin staat dat de site na bijna 25 jaar wordt afgesloten. Scott Everett, de general manager van de camerasite, spreekt over een 'moeilijke beslissing' die voortvloeit uit een jaarlijkse beoordeling van moederbedrijf Amazon van begin dit jaar. Daarin wordt DPReview niet direct genoemd. Wel kondigde Amazon-ceo Andy Jassy aan dat er een ontslagronde van 18.000 medewerkers zou volgen. Everett spreekt zijn dankbaarheid uit over de communities die zich rondom de website hebben gevormd en de steun die daar vanuit ging.

DPReview blijft nog tot 10 april in de lucht en tot die tijd blijven de redacteuren nog werken aan reviews en het publiceren van andere content. Vanaf 10 april krijgt de site geen updates meer. DPReview gaat dan niet direct offline en zal gedurende een 'beperkte periode' beschikbaar zijn in een read-onlymodus. Daarna zal de site vermoedelijk wel definitief verdwijnen. Bezoekers die content zoals tekst en foto's hebben geüpload op de website kunnen hun materiaal tot 6 april downloaden.

Een in het oog springend onderdeel van DPReview is het YouTube-kanaal dat sinds vijf jaar gepresenteerd wordt door fotografieliefhebber Chris Niccolls en de meer op videocapaciteiten georiënteerde Jordan Drake. Daarvoor was dit Canadese duo onderdeel van het kanaal van The Camera Store. Niccolls zegt op Twitter dat hij en Drake nog niet klaar zijn om te stoppen en dat de show door zal gaan. Hij geeft daar nog geen details over, maar in een video op het DPReview-kanaal raadt Niccolls geïnteresseerden aan om de socialemedia-accounts van beiden in de gaten te houden voor meer nieuws.