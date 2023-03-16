Tweakers Podcast #260 - Accubeloftes, maanplaatjes en Bing-blokkades

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Arnoud Wokke en Jeroen Horlings over GPT-4, Spotify's TikTok-interface, consuminderen in de Tweede Kamer, maanfoto's op Samsungs Ultra-telefoons en de problemen bij de ontwikkeling van vastestofaccu's.

0:00 Intro

0:19 Opening

1:18 .post

14:07 GPT-4 maakt games zonder bugs

18:45 Spotify vertiktokt en dat is prima

26:18 Hoe haalbaar is consuminderen?

33:51 Samsung faket maanfoto's en dat is wel/niet erg

42:03 Het wil niet vlotten met vastestofaccu's

58:36 Sneakpeek