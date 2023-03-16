Tweakers Podcast #260 - Accubeloftes, maanplaatjes en Bing-blokkades

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Arnoud Wokke en Jeroen Horlings over GPT-4, Spotify's TikTok-interface, consuminderen in de Tweede Kamer, maanfoto's op Samsungs Ultra-telefoons en de problemen bij de ontwikkeling van vastestofaccu's.

0:00 Intro
0:19 Opening
1:18 .post
14:07 GPT-4 maakt games zonder bugs
18:45 Spotify vertiktokt en dat is prima
26:18 Hoe haalbaar is consuminderen?
33:51 Samsung faket maanfoto's en dat is wel/niet erg
42:03 Het wil niet vlotten met vastestofaccu's
58:36 Sneakpeek

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 16-03-2023 06:00 20

16-03-2023 • 06:00

20

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Reacties (20)

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djwice
16 maart 2023 09:32
@Yero
Er zijn verschillende haalbaarheidsstudies m.b.t. consuminderen mét praktijk testen.

In Zweden was er een praktijktest met 1 gezin een jaar lang. De aanname was dat als iedereen in de wereld maximaal 1 ton CO2 per persoon uit stoot dat dan de global warming zal worden afgeremd. Wij in het westen gebruiken meer dan dat per jaar. Dit was een test of we met 1 ton CO2 rond kunnen komen:
https://youtube.com/playl...gjLyhlVjM4iMo2BPj2vX9kgYq
In die tijd heb ik voor Vattenfall nog aan een Nederlandse evenknie van dit project gewerkt. Die ging uiteindelijk helaas niet door.

In Nederland zijn er vanuit de overheid ook testen geweest met consuminderen in de jaren 1980/1990. Deze zijn wetenschappelijk onderbouwd en uitgevoerd met meerdere gezinnen, sommige zelfs met hele straten. De aanbevelingen zijn tot op de dag van vandaag niet doorgevoerd. Als je wil kan ik de onderzoeken opzoeken.

[Reactie gewijzigd door djwice op 23 juli 2024 09:34]

Yero @djwice16 maart 2023 11:38
In Nederland zijn er vanuit de overheid ook testen geweest met consuminderen in de jaren 1980/1990. Deze zijn wetenschappelijk onderbouwd en uitgevoerd met meerdere gezinnen, sommige zelfs met hele straten. De aanbevelingen zijn tot op de dag van vandaag niet doorgevoerd. Als je wil kan ik de onderzoeken opzoeken.
Bedankt voor deze mooie aanvulling. Ik ben zeker benieuwd naar die onderzoeken en aanbevelingen!
pli 16 maart 2023 13:40
@WoutF

Net toch maar even gekeken of ik op de wachtlijst kon en tada

Introducing the new Bing

Ask real questions. Get complete answers. Chat and create.

You're in! Welcome to the new Bing!
Unlock the full experience on Microsoft Edge

:)
WoutF Hoofdredacteur @pli16 maart 2023 13:55
Ik ben inmiddels ook toegelaten :)
Papa van Veerle 16 maart 2023 07:27
@arnoudwokke "een Bing ding", volgens mij snappen alleen mensen met kinderen in een bepaalde leeftijd dat.
Ik moest er in ieder geval erg om lachen...
koelkast @Papa van Veerle16 maart 2023 09:34
Haha, ik ook :)
arjans @Papa van Veerle16 maart 2023 12:05
Same :D
koelkast 16 maart 2023 09:37
Ik laat de accu van mijn Samsung toestel softwarematig tot max 85% laden. Ik begrijp dat dit echter voor (meercellige!) accu's van auto's en e-bikes niet de beste manier is, omdat het battery management systeem pas bij 100% laden een goede verdeling tussen de cellen heeft geregeld. Ofwel: bij 85% over de hele accu zijn sommige cellen voor 100% en andere voor bijv. 15% gevuld. Pas aan het einde van het laden wordt er een balans gemaakt. Of is dit flauwekul?
Yero @koelkast16 maart 2023 11:33
Dat klopt, het is best complex omdat accuchemie én de opbouw van de cellen per product anders is. Een eenduidig advies is daardoor lastig. Als een apparaat meerdere cellen heeft die serieel gebruikt worden dan is het goed om deze met enige regelmaat te kalibreren, bijvoorbeeld door de cellen tot 100% op te laden. Voor lithiumijzerfosfaat is dat ook het geval - opladen tot 100% is daarvoor het advies van (auto)fabrikanten. Voor NMC-cellen met relatief veel nikkel en weinig kobalt is het voor de levensduur weer goed om ze standaard tot 80-90% op te laden en niet hoger als dat niet nodig is.
rneeft 16 maart 2023 10:29
Die discussie over de maan, is dat niet ook precies wat je brein ook doet? Je brein vult ook dingen aan wat je ogen eigenlijk niet zien of wat je oren eigenlijk niet horen. Soms hoor ik muziek en weet dan echt niet wat er gezongen wordt maar als ik dan in eens door heb welk nummer er draait dan hoor ik ineens alles heel duidelijk.
spelbreker 16 maart 2023 12:08
de VR gijbaan in praag is in aquapalace. Mooi zwembad kan je prima dagje vermaken.

bron: https://www.aquapalace.cz/virtualni-realita-v-toboganech
Auteurarnoudwokke Redacteur Tweakers @spelbreker16 maart 2023 12:16
Thanks! Had dat zwemcomplex wel gevonden, maar kon die glijbaan niet vinden. Zocht het onder meer hier. Had die glijbaan ook wel gezien, maar in het filmpje is geen VR-bril te zien. Benieuwd of ze die nog gebruiken, promofilmpje is van vier jaar geleden.
spelbreker @arnoudwokke16 maart 2023 12:20
ik heb ze wel gezien aantal kids had ze. Ik weet wel dat android telefoonisch in een vr case is. er hingen modules boven de baan met ultrasone geluid. Maar dat was ook al weer ca. 4 jaar terug dat ik er ben geweest.
Luther 16 maart 2023 12:46
Ik kwam in de nieuwsbrief van Tom Scott (aanrader!) dit spelletje tegen, wat ook compleet door ChatGPT gemaakt is, met uiteraard menselijke sturing: https://sumplete.com/about/
MrDuckeers 16 maart 2023 18:31
Vraagje over de foto van de maan, hoe gaat de software om met een andere vorm van de maan (halve maan, of meer of minder). Wordt dan dan ook automatisch ingevuld?
3_s @MrDuckeers16 maart 2023 19:03
Of met gewoon een witgele bol in een zwart vlak.
nieuws: Samsung reageert op controverse maanfoto's: 'Het is geen overlay'
Dit artikel lijkt toch de theorie te weerleggen dat er een andere foto van de maan wordt gebruikt.
Bas Boss 16 maart 2023 20:01
Consuminderen en minder winst maken zijn 2 totaal verschillende dingen. Je kan prima meer geld uitgeven voor minder.

Meer winst is uiteindelijk ook een beloning voor efficiëntie en kwaliteit. En dat is toch wat we willen?
abusimbal 17 maart 2023 00:07
Ik gebruik ook accubattery maar die stopt het laden niet. Geeft enkel waarschuwing.
Nog geen app gevonden die laden stopt met niveau dat je kan kiezen.
Sommige Samsungs hebben wel functie om laden te stoppen op 85%. "Batterij beschermen" on instellingen.

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