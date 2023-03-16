Samsung reageert op controverse maanfoto's: 'Het is geen overlay'

Samsung heeft voor het eerst gereageerd op de controverse rond de maanfoto's van zijn Galaxy Ultra-telefoons van de afgelopen jaren. De fabrikant claimt dat de kunstmatig verscherpte maan 'geen overlay' is.

Samsung claimt dat de camerasoftware meerdere frames gebruikt om de details te verbeteren. "Wanneer een gebruiker een foto van de maan maakt, herkent de op AI gebaseerde scèneoptimalisatietechnologie de maan als het hoofdobject en maakt die meerdere foto's voor multiframecomposities. Vervolgens worden de details van de beeldkwaliteit en de kleuren verbeterd door middel van kunstmatige intelligentie. Er wordt geen beeldoverlay op de foto toegepast." De reactie komt grotendeels overeen met een blogpost uit 2021, maar nu zegt Samsung er expliciet bij dat het geen overlay is.

De software kwam in opspraak nadat een redditor aantoonde dat de software details erbij verzon die in het bronmateriaal onzichtbaar waren gemaakt. Hij had een foto van de maan verkleind en bewust onscherp gemaakt om details te verwijderen, maar die waren toch te zien in de afbeelding die Samsung gebruikte.

De AI lijkt wel te werken met de originele foto, zo blijkt uit een experiment van MrWhoseTheBoss. Hij voegde een eigen element toe aan een bestaande maanfoto. De software verving de vervaagde beeltenis van zanger Rick Astley niet, maar probeerde daar een maankrater van te maken. Samsung lijkt de AI te hebben getraind om details van het maanoppervlak in te vullen zonder een directe overlay te gebruiken.

Samsung noemt de functie Space Zoom. Het wijzigen van de maanfoto's is uit te zetten door Scene Optimizer uit te zetten. De maanfoto's waren ook onderwerp van gesprek in de Tweakers Podcast van deze week.