Film over smartphonemaker BlackBerry komt 12 mei uit

De film over smartphonemaker BlackBerry komt op 12 mei uit. Dat heeft de filmmaatschappij laten weten. De film is gebaseerd op een boek over het Canadese bedrijf, dat ooit een van de grootste smartphonemakers ter wereld was.

De trailer toont dat de film gaat over de periode vanaf de oprichting in de jaren '80 van de vorige eeuw tot minimaal 2011, toen een grote storing de diensten van BlackBerry wereldwijd dagenlang platlegde. Het is onbekend op welk punt van de geschiedenis de film zal eindigen.

De film is gebaseerd op het boek Losing the Signal uit 2015. Dat gaat over de opkomst en neergang van de smartphonemaker. Die opmars duurde tot ongeveer 2008. BlackBerry bestaat nog steeds, maar maakt zelf al jaren geen smartphones meer. IFC Films zal de film uitbrengen. Het is onbekend of die ook in de Benelux in bioscopen zal draaien.