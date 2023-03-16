Film over smartphonemaker BlackBerry komt 12 mei uit

De film over smartphonemaker BlackBerry komt op 12 mei uit. Dat heeft de filmmaatschappij laten weten. De film is gebaseerd op een boek over het Canadese bedrijf, dat ooit een van de grootste smartphonemakers ter wereld was.

De trailer toont dat de film gaat over de periode vanaf de oprichting in de jaren '80 van de vorige eeuw tot minimaal 2011, toen een grote storing de diensten van BlackBerry wereldwijd dagenlang platlegde. Het is onbekend op welk punt van de geschiedenis de film zal eindigen.

De film is gebaseerd op het boek Losing the Signal uit 2015. Dat gaat over de opkomst en neergang van de smartphonemaker. Die opmars duurde tot ongeveer 2008. BlackBerry bestaat nog steeds, maar maakt zelf al jaren geen smartphones meer. IFC Films zal de film uitbrengen. Het is onbekend of die ook in de Benelux in bioscopen zal draaien.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 16-03-2023 10:30 14

16-03-2023 • 10:30

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Reacties (14)

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Ulas 16 maart 2023 10:45
ColdFusion TV heeft al een interessante film/docu er over, als je hier interesse in hebt kun je die al kijken op YouTube.
chaozz @Ulas16 maart 2023 10:48
Kleine moeite om dan even een linkje te plaatsen naar het filmpje? Bij deze.
Lau1406 16 maart 2023 10:34
Verdient Blackberry hier dan ook geld aan?
bapemania @Lau140616 maart 2023 10:40
Waarschijnlijk niet, de filmproductiemaatschappij heeft waarschijnlijk de rechten om het boek te mogen verfilmen gekocht van de uitgeverij van het boek geschreven door Jacquie McNish, een journalist die verder geen link heeft met BlackBerry.
TheVivaldi @bapemania16 maart 2023 10:49
Dus ze mogen de met auteursrechten beschermde naam en logo van BlackBerry zomaar gebruiken? En ook de telefoons zomaar in beeld tonen? Wat gul van BlackBerry!
mphilipp @TheVivaldi16 maart 2023 10:54
A filmmaker’s right to include trademarks within a film is clear.
You do not have to ask permission to use a trademark, logo, or product bearing the trademark in your film as long as you use the trademark or logo as it was intended to be used.
Bron
TheVivaldi @mphilipp16 maart 2023 11:57
Dat mogen ze bij o.a. NPO en Talpa dan ook wel eens doorlezen.

En voordat je gaat zeggen “in Europa ligt dat anders”: dat kan wel zo zijn, maar deze BlackBerryfilm komt ook in Europa uit.
mphilipp @TheVivaldi16 maart 2023 11:59
Want?
TheVivaldi @mphilipp16 maart 2023 12:00
NPO en Talpa blurren of plakken logo's en productnamen vaak af.
mphilipp @TheVivaldi16 maart 2023 12:10
Dat doen ze omdat ze bang zijn voor boetes voor sluikreklame.
Als het niet geblurred is, wordt er misschien wel voor betaald. Ik heb ook altijd het idee dat als in een film een logo echt goed in beeld is, er voor betaald wordt (product placement).
CH4OS @mphilipp27 maart 2023 11:08
Als er product placement plaatsvindt, dient dit vooraf te worden aangegeven. :) Daarna is het gewoon toegestaan. :)
JacobsT @Lau140616 maart 2023 10:40
Zullen wel een bepaalde vorm van royalties krijgen voor gebruik van hun woord en beeldmerk.
mpol @Lau140616 maart 2023 11:41
Het doel van merkenrecht is om verwarring voor de consument te voorkomen. In dit geval is daar geen sprake van, het is juist erg duidelijk over welk merk het gaat.

Ga je nu telefoons verkopen van het merk BleckBerry, dan gaan er wat consumenten in de war raken. Daar moet tegen opgetreden worden.

[Reactie gewijzigd door mpol op 25 juli 2024 22:35]

CH4OS @mpol27 maart 2023 11:11
En wat, als je het merk of een product van het merk, weergeeft zoals het merk of de producten bedoelt zijn? :) Welke verwarring is er dan? ;)

Zelf telefoons verkopen van het merk BlackBerry (als die er nog zijn, hahaha) is toch ook jaren door andere winkels gedaan? ;) Het wordt verwarrend als je zelf ontworpen en geproduceerde telefoons ook als merk BlackBerry gaat verkopen. Dat is neem ik aan wat je bedoelt, maar niet wat je schrijft. ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 25 juli 2024 22:35]


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