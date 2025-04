Horizon- en The Wire-acteur Lance Reddick is overleden op 60-jarige leeftijd

De Amerikaanse acteur Lance Reddick is overleden op 60-jarige leeftijd. Hij is vooral bekend van zijn rollen in The Wire en John Wick. Gamers kunnen hem kennen van zijn rol als Sylens in de Horizon-games, of als Commander Zavala in Destiny 2.

De bekendste gamerol van Reddick is waarschijnlijk die van Sylens in Horizon: Zero Dawn en Forbidden West, van de Nederlandse studio Guerrilla Games. Hij vertolkte niet alleen de stem van het mysterieuze personage, maar deed ook de motion capture en was het gezichtsmodel. Vermoedelijk maakt hij als onderdeel van de Forbidden West-dlc Burning Shores, die volgende maand moet verschijnen, zijn laatste opwachting in die rol. Daarnaast deed hij de stem van Commander Zavala in Destiny 2 en speelde hij Martin Hatch in Quantum Break.

Op filmgebied staat hij voornamelijk bekend voor zijn rollen in de HBO-dramaserie The Wire en de John Wick-serie. In eerstgenoemde had hij de hoofdrol van Cedric Daniels. In de John Wick-films speelde hij de conciërge Charon, een rol die hij ook in de aankomende John Wick 4 vertolkt. Daarnaast speelde hij in onder meer Fringe, Oz, Lost, Bosch en in de Netflix-adaptatie van Resident Evil. Een van zijn laatste rollen wordt die van de Griekse God Zeus in de Disney+-serie Percy Jackson and the Olympians. Het filmen van die serie werd pas vorige maand afgerond.

De doodsoorzaak van Reddick is niet bekend. TMZ meldt dat hij vrijdag in zijn huis gestorven is en dat het naar het schijnt een natuurlijke dood betreft.