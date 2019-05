John Wick krijgt eigen turn-based strategiespel

De fictieve huurmoordenaar John Wick krijgt binnenkort zijn derde eigen film en op termijn komt daar ook een actiegame bij. Mike Bithell werkt met zijn studio aan het spel John Wick Hex. Het wordt een turn-based strategiespel, waarvan nog geen releasedatum bekend is.

Mike Bithell heeft het nieuws op zijn Twitter-account bekendgemaakt en een trailer uitgebracht. Bithell is onder andere bekend van puzzelplatformgame Thomas Was Alone en actiespel Volume. John Wick Hex is een turn-based strategiespel met shooter-elementen en heeft wat de speelstijl en gameplay betreft overeenkomsten met de XCOM-games. De gameplay wordt omschreven als 'schaken volgens een op vechten gerichte choreografie, wat tot leven is gewekt in een videospel'. Daarbij komt de kenmerkende 'gun fu-stijl' van de films terug in de game.

De speler kruipt in de huid van John Wick, al gaat het in de game om een verhaal dat verder losstaat van de films over de schietgrage en potloodhanterende huurmoordenaar. Naarmate spelers verder komen in het spel, zullen er meer opties voor wapens, pakken en locaties vrijgespeeld worden. Het spel bevat cel shaded-graphics, waarmee het een cartoonachtige visuele stijl heeft.

De game wordt samen gemaakt met de creatieve teams achter de films. Ian McShane en Lance Reddick, de acteurs die in de films respectievelijk de rollen van eigenaar en conciërge van het Continental Hotel voor hun rekening nemen, zullen hun stem lenen voor het spel.

John Wick Hex komt in ieder geval uit voor mac en pc en het spel zal in eerste instantie alleen te koop zijn in de Epic Games Store. Er komt ook een console-versie, maar voor welke consoles is nog niet duidelijk. Bithell werkt naar eigen zeggen als schrijver en regisseur al ongeveer een jaar aan de game, maar een releasedatum is nog onbekend.