Microsoft gaat ingebouwde pdf-lezer in Edge vervangen door Adobe-versie

Microsoft gaat voor Windows de in de Edge-browser ingebouwde pdf-lezer vervangen door een versie van Adobe Acrobat. Dat moet in september zijn afgerond voor consumentenapparaten. Voor managed devices verdwijnt de lezer op een later moment en bestaat een opt-out.

Microsoft zegt dat het integreren van de Acrobat-technologie leidt tot een betere pdf-ervaring voor Windows-gebruikers. De Adobe Acrobat PDF-engine geeft gebruikers een 'unieke pdf-ervaring', inclusief een hogere grafische kwaliteit met preciezere kleuren en betere prestaties en toegankelijkheid, aldus Microsoft.

Gebruikers die geavanceerde features wensen, zoals de optie om tekst en afbeeldingen aan te passen en pdf-bestanden om te zetten in andere bestandsformaten, moeten een Acrobat-abonnement afnemen. Microsoft zegt dat de basisfuncties gratis blijven en dat er geen bestaande functionaliteit verdwijnt. Gebruikers zullen wel een 'onopvallend' Adobe-watermerk in de hoek onderaan hun pdf-lezer zien. Ook zal er een optie in beeld te zien zijn om de geavanceerde features uit te proberen.

Deze pdf-lezer van Adobe als onderdeel van Edge komt voor alle Windows 10- en 11-gebruikers beschikbaar vanaf maart, waarna in september alle gebruikers de nieuwe lezer moeten kunnen gebruiken. De oude, ingebouwde pdf-lezer is vanaf dat moment niet meer beschikbaar.

Zakelijke apparaten volgen een ander tijdspad voor het uitfaseren van de ingebouwde pdf-lezer en in tegenstelling tot consumenten kunnen deze gebruikers kiezen voor een opt-out. Het beleid begint in maart en eindigt in september. Vervolgens begint in september meteen de opt-outperiode die in maart 2024 eindigt.

Deze stap om de ingebouwde pdf-lezer in Edge uit te faseren, zal nog niet worden doorgevoerd bij macOS, al staat dat in de toekomst ook daar op de planning. Wanneer dit voor het besturingssysteem van Apple wordt doorgevoerd, wordt op een later moment bekendgemaakt.