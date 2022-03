Microsoft kondigt The Outer Worlds 2 aan

Xbox-studio Obsidian Entertainment werkt aan The Outer Worlds 2. Microsoft heeft een eerste teasertrailer getoond, waarin de draak gestoken wordt met aankondigingstrailers van andere games. Het is nog niet bekend wanneer het spel uitkomt.

Volgens een omschrijving bij de video op YouTube krijgt The Outer Worlds 2 een nieuw zonnestelsel, een nieuwe crew, maar dezelfde 'Outer Worlds'. Er zal meer bekendgemaakt worden over het spel als de verschijningsdatum dichterbij komt.

The Outer Worlds 2 is een vervolg op The Outer Worlds uit 2019, een scifi-rpg die enigzins doet denken aan Fallout. Het spel is gemaakt door Obsidian Entertainment, de studio die ook Fallout: New Vegas maakte. Inmiddels is de studio eigendom van Microsoft. Het spel zal bij de release verschijnen voor Xbox-consoles en Windows 10, ook via het Game Pass-abonnement.