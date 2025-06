Obsidian toont eerste gameplay The Outer Worlds 2, wordt 'twee keer zo groot'

Obsidian Entertainment heeft voor het eerst gameplay laten zien van The Outer Worlds 2. De ontwikkelaar deed dat in een trailer die werd onthuld tijdens de Game Awards. Het spel komt uit in 2025.

Volgens de verteller in de trailer bevat The Outer Worlds 2 'alles dat in het eerste spel had moeten zitten': meer actie, meer wapens en betere graphics. De ontwikkeling zou drie keer zo lang hebben geduurd als die van zijn voorganger, wat naar eigen zeggen een spel moet opleveren dat 'dubbel zo groot' is.

De Xbox-studio kondigde The Outer Worlds 2 aan in de zomer van 2021. De ontwikkelaar bevestigt dat het spel in 2025 uitkomt, maar noemt nog geen exacte datum. De game zal beschikbaar zijn op pc, PlayStation 5, Xbox Series S/X en komt ook naar Xbox Game Pass.