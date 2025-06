Saber Interactive kondigt Turok: Origins aan met eerste trailer

Saber Interactive heeft Turok: Origins aangekondigd. De eerste trailer van het spel was donderdagavond te zien tijdens de Game Awards. De game komt uit op PlayStation 5, Xbox Series X/S en pc. De releasedatum is nog niet bekend.

Volgens de gameplaybeelden die in de trailer te zien zijn, gaan spelers aan de slag met een thirdpersonperspectief. Saber Interactive schrijft in een blogpost dat dit een betere speelervaring moet opleveren dan de vertrouwde firstpersonmodus van de dinosaurusgameserie.

Daarnaast beschikken spelers over een upgradebaar biomorfisch pantser, dat zich kan aanpassen om verschillende DNA-abilities te gebruiken. Dit omvat naast passieve upgrades ook krachtige aanvallen om in te zetten tijdens gevechten. Volgens de ontwikkelaar kunnen spelers deze vaardigheden op elkaar afstemmen om een gebalanceerd team te vormen in de co-opmodus.

Turok: Origins is de eerste nieuwe Turok-game in jaren tijd. Turok: Escape from the Lost Valley kwam uit in 2019. Dat spel had een isometrisch perspectief en werd begin 2022 verwijderd uit digitale winkels. De eerste telg in de serie, Turok: Dinosaur Hunter, werd in maart 1997 uitgebracht door Iguana Entertainment voor de Nintendo 64. De eerste twee Turok-games kregen in 2019 nog een remaster op de Nintendo Switch, enige tijd na de Xbox One en pc.