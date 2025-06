Naughty Dog kondigt nieuwe game Intergalactic: The Heretic Prophet aan

Naughty Dog heeft een nieuwe gameserie aangekondigd: Intergalactic: The Heretic Prophet. Dat wordt een sciencefictionverhaal en PlayStation-exclusive waarin een premiejager op een planeet vast komt te zitten en moet ontsnappen. De game is volgens Naughty Dog erg verhaalgedreven.

Naughty Dog kondigde The Heretic Prophet aan tijdens de Game Awards met een eerste trailer. Het bedrijf noemt dat 'zijn wildste, creatiefste verhaal tot nu toe'. In de game speelt een premiejager genaamd Jordan A. Mun de hoofdrol. Zij wordt gespeeld door Tati Gabrielle, die eerder ook al een rol speelde in Uncharted. Naughty Dog zegt dat er in de trailer verwijzingen zitten naar de rest van de cast; op een scherm lijkt even acteur Kumail Nanjiani te verschijnen.

Het verhaal draait om Mun die komt vast te zitten op een planeet en daarvan probeert te ontsnappen, al lijkt dat onmogelijk. De trailer toont verder Muns ruimteschip en verschillende verwijzingen naar moderne merken zoals Porsche en Adidas - en natuurlijk Sony. In de trailer is vooral een cutscene te zien, maar op het eind toont Naughty Dog hoe Mun met een soort lichtzwaard op een robot inhakt.

Naughty Dog zegt dat het zijn 'verhaalgedrevenste game tot nu toe' wordt en dat het alles heeft toegepast wat het heeft geleerd bij het maken van eerdere verhaalgedreven games als Uncharted en The Last of Us. De soundtrack wordt gemaakt door Atticus Ross en Trent Reznor. Het is nog niet bekend wanneer de game uitkomt. Aanvankelijk komt het spel alleen uit op de PlayStation 5.