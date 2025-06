Capcom werkt aan vervolg van Okami

Capcom werkt aan een vervolg van Okami. Het bedrijf geeft daar nog geen details over, maar heeft wel een trailer getoond. De maker van het origineel uit 2006, Hideki Kamiya, keert terug voor de sequel.

Capcom toonde de trailer tijdens de Game Awards op donderdagnacht. Het bedrijf zegt dat originele maker Hideki Kamiya terugkeert voor het nieuwe spel, net als meerdere teamleden die aan het oorspronkelijke spel in 2006 werkten.

In de teaser is vooralsnog weinig te zien, behalve dan dat protagonist Amaterasu door een bos rent. Daarbij valt vooral dezelfde kenmerkende stijl van de omgeving op. Dat is de stijl waarmee Okami zich destijds ook onderscheidde. Okami werd in 2006 een onverwachte hit, met name door die stijl maar ook door de gameplay, waarbij Amaterasu zich met verfstreken door de wereld moest voortbewegen.

Het is nog niet bekend wanneer de game uitkomt of voor welke platformen.