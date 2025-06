Resident Evil Requiem verschijnt op 27 februari 2026

Capcom heeft Resident Evil Requiem aangekondigd. Dit is het negende deel uit de Resident Evil-reeks. De survivalhorrorgame zal op 27 februari 2026 uitkomen voor PlayStation 5, Xbox Series-consoles en Steam.

In de trailer die Capcom heeft gepubliceerd zien we hoe het hoofdpersonage en FBI-agente Grace Ashcroft naar het Wrenwood Hotel moet terugkeren om er onderzoek te voeren. Uit de trailer valt ook op te maken dat Grace de dochter van Alyssa Ashcroft is. Zij was de protagoniste in Resident Evil Outbreak. Spelers moeten tijdens het spel een weg door de virtuele spelwereld vinden en allerlei horrorelementen verslaan.