DIGI Belgium moet van rechter stoppen met bovengrondse aanleg van glasvezel

De nieuwe Belgische provider DIGI heeft de regelgeving overtreden bij de uitrol van glasvezel in Brussel, oordeelt een rechter. Het bedrijf legde de glasvezelaansluitingen op sommige plaatsen bovengronds aan, maar had daar geen toestemming voor.

DIGI moet per direct stoppen met het bovengronds aanleggen van glasvezelaansluitingen, schrijft VRT op basis van een uitspraak van de Brusselse ondernemingsrechtbank. De concurrerende telecomprovider Proximus had bij de rechtbank geklaagd over deze 'oneerlijke' praktijk. Het bovengronds aanleggen van glasvezel is sneller en goedkoper dan ondergronds, maar volgens de rechter had DIGI hier niet de juiste vergunningen voor. Alle bovengrondse installaties moeten daarom ook binnen een maand verwijderd worden.

Daarnaast oordeelt de rechtbank dat DIGI in de buurt van de werkzaamheden niet voldoende kenbaar heeft gemaakt dat er werd gewerkt aan de aanleg van glasvezel. Dat bracht de veiligheid in het geding, stelt de rechter. Voor elke nieuwe inbreuk riskeert DIGI een dwangsom van 3000 euro, tot een maximum van 1,5 miljoen euro. De provider heeft nog niet gereageerd op de uitspraak.

DIGI Belgium begon eind vorig jaar als de vierde volwaardige telecomprovider van het land. De provider liet weten binnen vijf jaar 'tot' twee miljoen huishoudens te willen aansluiten op een eigen glasvezelnetwerk. DIGI begon met het aanbieden van glasvezelabonnementen in de Brusselse wijk Kuregem. Vorige maand moest de provider zich al verantwoorden bij de federale overheid, omdat de federale ombudsdienst telecom in vijf maanden tijd driehonderd klachten registreerde tegen DIGI. Dat zou veel zijn in verhouding tot de omvang van de nieuwe operator.