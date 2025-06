Belgische provider DIGI komt met mobiel 5GB-abonnement voor 3 euro per maand

De Belgische provider DIGI komt met een mobiel instapabonnement. Voor 3 euro per maand krijgen klanten een databundel van 5GB. Bellen en sms'en zijn niet inbegrepen bij dit abonnement.

Het instapabonnement is volgens DIGI Belgium voldoende voor 'de meeste noden van de gebruikers', zoals het gebruik van sociale media, surfen op het web en streamen van muziek. Naast het 5GB-abonnement biedt DIGI ook een abonnement aan met een databundel van 15GB voor 5 euro per maand. Daarbij kunnen klanten onbeperkt bellen en sms'en, terwijl bij het goedkopere abonnement geen belminuten en sms'jes zijn inbegrepen. Daarvoor betalen klanten 1 cent per minuut en 7 cent per sms.

Digi Belgium begon eind vorig jaar en biedt naast mobiele ook vastinternetabonnementen aan. De abonnementen zijn significant goedkoper dan concurrenten. Wel heeft de provider nog geen groot eigen vast netwerk, waardoor DIGI nog niet in heel België beschikbaar is. DIGI gebruikt vooralsnog het 4G-netwerk van Proximus om diensten op aan te bieden, maar werkt ook aan een eigen 4G/5G-netwerk. Eind maart had de provider 53.000 klanten.