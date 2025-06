Capcom wil meer remakes van Resident Evil maken

Capcom zou nog meer remakes van Resident Evil-games willen maken. Volgens het Japanse gamebedrijf zijn de herwerkingen van Resident Evil 2, Resident Evil 3 en Resident Evil 4 ook goed ontvangen door de fans.

Volgens Yashiro Anpo, de regisseur van verschillende Resident Evil-remakes, zorgen de herwerkingen ervoor dat een modern publiek de Resident Evil-games gaat spelen en daar is de man naar eigen zeggen blij om. "We willen dit ook blijven doen", klonk het tijdens een evenement in Japan waar journalisten van IGN aanwezig waren. Meer info over eventuele nieuwe remakes geeft Anpo echter niet.

De regisseur ging ook in op het gebruik van de eigen RE Engine voor Capcom-games. Volgens Anpo wordt deze engine voor verschillende games binnen het bedrijf gebruikt en wisselen teams ook informatie uit. Dat zou volgens Anpo dan weer een positieve invloed hebben op de ontwikkelingstijd van de spellen.

Capcom heeft inmiddels drie remakes van Resident Evil-games uitgebracht. In 2019 kwam de herwerking van Resident Evil 2 uit, gevolgd door de remake van Resident Evil 3 in 2020 en Resident Evil 4 in 2023. Tweakers schreef een uitgebreide review over die laatste game en vond het toen een geslaagde remake.