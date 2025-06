Gerucht: 12GB-variant RTX 3060 blijft bestaan, Nvidia wil prijs laten zakken

De productie van de Nvidia GeForce RTX 3060 met 12GB geheugen zal aanhouden tot en met het eerste kwartaal van 2024. Dat wordt gesuggereerd op de website Chinese Board Channels. Volgens leden van het forum wil Nvidia de prijs van deze videokaart ook laten zakken.

Het is volgens de forumleden van Board Channels nog niet zeker dat de videokaart ook tijdens het tweede kwartaal van 2024 geproduceerd zal worden. Dat hangt naar verluidt af van de populariteit van de videokaart bij de klanten. Nvidia zou ook plannen hebben om de adviesprijs van de RTX 3060 te laten zakken, zodat de gpu voor minder dan 282 dollar over de toonbank kan gaan.

Het is niet duidelijk of de productie van de RTX 3060 Ti met 8GB geheugen blijft doorgaan. Eerder dit jaar verschenen er immers geruchten dat de productie van deze kaart tot een einde zou komen. Nvidia heeft nog niet officieel gereageerd op de geruchten. De RTX 3060 is in januari 2021 aangekondigd en kreeg bij de introductie een adviesprijs van 329 dollar.