Onaangekondigde Nvidia GeForce RTX 3050 6GB duikt op in Oostenrijkse webwinkel

De vermeende Nvidia GeForce RTX 3050 6GB is opgedoken bij een Oostenrijkse webwinkel. Er gaan al langer geruchten rond over de komst van die videokaart, die minder geheugen en minder CUDA-cores zou krijgen dan de bestaande RTX 3050-desktopvideokaart.

De onaangekondigde videokaart verscheen onlangs bij de Oostenrijkse webwinkel E-tec, merkte Duitse techwebsite Computerbase op. De videokaart staat daar vermeld met een prijs van 245,15 euro. Vermoedelijk betreft dat een placeholder, aangezien die prijs hoger ligt dan die van de huidige RTX 3050 met krachtigere gpu en meer geheugen. VideoCardz sprak eerder over een mogelijke adviesprijs van 179 dollar, waar de 8GB-variant beschikbaar kwam voor 249 dollar.

Nvidia brengt de RTX 3050 6GB volgens eerdere geruchten uit in februari. De videokaart krijgt 2GB minder geheugen en minder CUDA-cores dan de huidige RTX 3050, die beschikt over 8GB GDDR6. De videokaart zou 2304 CUDA-cores krijgen, ten opzichte van 2560 in de RTX 3050 8GB.

De Oostenrijkse webshop stelt overigens dat de kaart 2048 CUDA-cores krijgt. VideoCardz, dat een goede trackrecord heeft op het gebied van gpu-geruchten, schreef op dinsdag dat dit mogelijk is gebaseerd op incorrecte informatie van een distributeur. De Oostenrijkse webwinkel noemt ook een tgp van 130W, waar eerdere geruchten stellen dat de 6GB-variant een tgp van 70W krijgt.