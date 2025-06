Gerucht: Nvidia stopt productie GeForce GTX 16-gpu’s

Nvidia heeft naar verluidt de productie van de GeForce GTX 16-serie stopgezet. Partners van Nvidia zouden deze chips niet meer kunnen bestellen om ze in videokaarten te verwerken. Naar verwachting zijn de laatste kaarten binnen drie maanden uitverkocht.

Volgens bronnen van het Chinese Board Channels worden er geen GTX 16-gpu’s meer geproduceerd in het eerste kwartaal van 2024, schrijft VideoCardz. Deze productlijn bestaat uit de GTX 1630, 1650, 1650 Super, 1660, 1660 Super en 1660 Ti, die tussen 2019 en 2022 zijn uitgebracht. Met uitzondering van de GTX 1630 en 1650 waren deze gpu’s al uitgefaseerd.

Als de informatie van Board Channels correct is, zijn er binnenkort geen videokaarten met het GTX-voorvoegsel meer beschikbaar. De RTX 20-serie was dan de laatste generatie waarbij gelijktijdig nog een GTX-reeks uitgebracht werd. Vanaf de release van de RTX 30-serie in 2020 bracht Nvidia namelijk alle nieuwe productseries uit onder het RTX-merk, dat verwijst naar raytracing en andere functionaliteit, zoals DLSS. Begin februari heeft Nvidia met de RTX 3050 6GB zijn nieuwste instapmodel geïntroduceerd. Deze gpu heeft naast 2GB minder geheugen ook minder CUDA-cores en een lager stroomverbruik dan de 8GB-variant.