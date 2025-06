Google brengt nieuwe Pixel-functies uit voor smartphones, tablets en horloges

Google brengt een reeks nieuwe functies voor geselecteerde Pixel-telefoons, -horloges en -tablets uit. De release van deze update is begonnen op maandag en zal de komende weken worden voltooid.

De Google Pixel 7 en Pixel Pro krijgen toegang tot de ‘Circle to search’-functie, meldt het bedrijf. Daarmee kunnen gebruikers zoekopdrachten ingeven door objecten op het scherm te omcirkelen. Vorige maand kwam deze functie al naar de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro.

Gebruikers van Pixel 7- en Pixel 8-modellen kunnen nu vanuit Instagram Reels betere video’s maken. Opnemen vanuit Reels gebeurt nu in 10bit-hdr-video. Ook is het mogelijk om foto's in Googles Ultra HDR-format rechtstreeks naar de Instagram Feed te uploaden. Beide instellingen moeten eerst worden aangezet in de Pixel Camera-app. Het is niet duidelijk op welke markten deze functies beschikbaar komen.

Google voegt ook nieuwe functies van de Pixel Watch 2 toe aan de eerste Pixel Watch. Deze omvatten uitgebreide sportmodi, zoals Pace Training voor een consistent tempo en trilnotificaties als gebruikers te snel of te traag lopen. De eerste Pixel Watch start en stopt work-outs nu ook automatisch als hij detecteert dat die beginnen. Ook kunnen gebruikers nu routebeschrijvingen voor het openbaar vervoer krijgen, rechtstreeks op hun Pixel Watch.

Gebruikers van een Pixel-smartphone of -tablet kunnen er nu tijdens het delen van hun scherm voor kiezen om slechts één app te delen, in plaats van hun hele scherm. Deze functie is beschikbaar voor de Pixel Tablet, Pixel Fold en Pixel 5a met 5G en nieuwere telefoons. Verder maakt Google het makkelijker om apparaten te koppelen die eerder werden gebruikt. Gebruikers van een Pixel-tablet kunnen na de update in Google Docs reageren met notities en aantekeningen.

Tot slot brengt Google in de Verenigde Staten een geüpdatete versie van het Call Screen uit voor de Pixel 6 en nieuwer. Daarmee is het mogelijk om oproepen te filteren en gesprekken te beginnen zonder op te nemen. Gebruikers krijgen een ‘hallo’-knop te zien als een beller niets zegt. Als die wordt ingedrukt, vraagt Google Assistent aan de beller om te spreken. Op die manier kan een gebruiker te weten komen waarom er contact wordt opgenomen. Als een gebruiker niet kan antwoorden, kan Google Assistent laten weten om even te wachten. Het is niet duidelijk of en wanneer deze functie wereldwijd uitgebracht wordt.