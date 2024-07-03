Google: voer niet te snel fabrieksreset uit bij Pixel 6 vanwege kans op brick

Google zegt dat gebruikers van een Pixel 6-smartphone hun telefoon na een update een kwartier aan moeten laten staan voordat ze een fabrieksreset uitvoeren. Anders kan de telefoon bricken. Google werkt aan een oplossing voor al gebrickte telefoons.

De recentste Pixel 6-software-update zorgt er volgens Google voor dat de smartphone bij het uitvoeren van een fabrieksreset brickt en niet langer te gebruiken is. Google raadt gebruikers die een fabrieksreset willen uitvoeren, aan de recentste update niet te installeren. Als die net is geïnstalleerd en gebruikers willen de smartphone resetten na de eerste reboot na de update, kan de smartphone bricken.

Google adviseert gebruikers daarom om het toestel na die eerste reboot na de software-update eerst een kwartier met rust te laten. Nadat de telefoon vijftien minuten idle is geweest zouden gebruikers een fabrieksreset kunnen uitvoeren. Google zegt aan een oplossing te werken voor al gebrickte telefoons en zegt hier later meer over te willen delen. Het zegt dat het probleem voorkomt bij de Pixel 6, Pixel 6 Pro en Pixel 6a. Het probleem wordt sinds eind juni gemeld.