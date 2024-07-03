Google: voer niet te snel fabrieksreset uit bij Pixel 6 vanwege kans op brick

Google zegt dat gebruikers van een Pixel 6-smartphone hun telefoon na een update een kwartier aan moeten laten staan voordat ze een fabrieksreset uitvoeren. Anders kan de telefoon bricken. Google werkt aan een oplossing voor al gebrickte telefoons.

De recentste Pixel 6-software-update zorgt er volgens Google voor dat de smartphone bij het uitvoeren van een fabrieksreset brickt en niet langer te gebruiken is. Google raadt gebruikers die een fabrieksreset willen uitvoeren, aan de recentste update niet te installeren. Als die net is geïnstalleerd en gebruikers willen de smartphone resetten na de eerste reboot na de update, kan de smartphone bricken.

Google adviseert gebruikers daarom om het toestel na die eerste reboot na de software-update eerst een kwartier met rust te laten. Nadat de telefoon vijftien minuten idle is geweest zouden gebruikers een fabrieksreset kunnen uitvoeren. Google zegt aan een oplossing te werken voor al gebrickte telefoons en zegt hier later meer over te willen delen. Het zegt dat het probleem voorkomt bij de Pixel 6, Pixel 6 Pro en Pixel 6a. Het probleem wordt sinds eind juni gemeld.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 03-07-2024 09:01 95

03-07-2024 • 09:01

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Reacties (95)

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Mosterd 3 juli 2024 09:08
Waarom specifiek een kwartier? Worden er in de achtergrond nog processen uitgevoerd van de upgrade?
swhnld
@Mosterd3 juli 2024 09:19
Pure speculatie, maar Android werkt met een A en een B partitie die dit normaal zou moeten voorkomen. Normaal met een upgrade wissel je van partitie A naar B, en de maand later bij de volgende upgrade weer van B naar A. Dit zou fouten moeten voorkomen en zorgen dat je terug kan naar een oudere versie.
Echter, daarvoor zit nog de bootloader die bepaald naar welke partitie je gaat. Die bootloader heeft zijn eigen gedeelte. En mijn gok is dat daar iets gebeurt met een update na de herstart waardoor het fout gaat als je te snel een fabrieksinstellingen reset doet. Die bootloader raakt corrupt en het toestel daardoor gebrickt.
vrilly @swhnld3 juli 2024 17:51
Dat zou eigenlijk niet fout kunnen gaan, er zit een A/B switch in de bootloader en de systeempartities worden niet aangepast tijdens factoryreset.

Het probleem is zichtbaar in de bron van de artikel, supportforum van google. De bootloader heeft een wipecommando gekregen, en de recoverysysteem kan de vereiste binary niet vinden op de systeempartitie. Wat hier waarschijnlijk gebeurt is dat de update als successvol is geflagged en op de achtergrond de systeempartitie weer naar de andere partitie weggeschreven wordt.

Vervolgens wordt er een reset uitgevoerd terwijl het process van de OS naar de andere partitie op de achtergrond plaatsvond en afgebroken wordt. Normaal geen probleem en het gaat verder bij de volgende boot, maar de recoverysysteem probeert van de foute partitie de binary te laden die nodig is en de wipe faalt. De bootloader blijft het proberen omdat een wipe niet geannuleerd kan worden en de metadata/userdata partitie nu in een undefined state bevindt

Mogelijke oplossingen wat google had kunnen implementeren om dit te voorkomen
  • Recoverysysteem onafhankelijk van systeempartitie, er is al een aparte initfs voor de recovery waar de nodige binaries in opgeslagen kunnen worden
  • Recoverysysteem bij een fout op het ene systeempartitie terug laten vallen op het andere, wat heel makkelijk zou moeten zijn omdat recovery ook onder A/B scheme valt, wellicht heeft een programmeur hier per ongeluk de systeempartitie hardcoded
  • Factoryreset niet toelaten zolang de mirroring nog bezig is, al is dat meer symptoombestrijding
Sideload van de update werkt helaas ook niet, de enige oplossing zonder bootloader unlock(wat niet mogelijk is met gebrickte telefoon) is terug naar een google servicepunt voor een reflash

[Reactie gewijzigd door vrilly op 22 juli 2024 15:59]

Caelestis @PVDK0073 juli 2024 12:21
Gebeurt het dan niet met Apple?
https://www.gsmarena.com/...ed_iphones-news-61102.php
TheVivaldi @Caelestis3 juli 2024 12:49
Dat was een bètaversie… Maar goed, je hebt in zoverre gelijk dat geen enkele fabrikant onfeilbaar is. Het kan Apple net zo goed overkomen dat er een fout in een stabiel proces zit waardoor de telefoon gebrickt wordt.
_Pussycat_ @PVDK0073 juli 2024 16:31
Compleet irrelevante post, en helemaal geen samenhang met de post waar je zogenaamd op reageert.
En echt niet nodig om wanhopig iets over Apple te roepen, Apple heeft er niets mee te maken.
watercoolertje
@PVDK0073 juli 2024 11:47
Waarom zouden we niet over beide mogen/kunnen klagen? Apple's fouten zijn toch niet ineens weg als Google (ook) fouten maakt?

Overigens gaat het hier toch helemaal nergens over Apple, waarom dat er dan zo graag bijhalen?

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 15:59]

jaapzb @PVDK0073 juli 2024 12:09
Als je voor elk probleem zou switchen tussen google en apple zou je er uit zien als een metronoom
Vlizzjeffrey @PVDK0073 juli 2024 16:41
Sinds wanneer klagen er veel mensen over het update beleid van Apple? Zo ver ik weet worden ze op dat punt juist geprezen.
Centurion183 @Mosterd3 juli 2024 09:13
Ja dat lijkt me wel logisch als ze dit aanbevelen, blijkbaar lopen er op de achtergrond wat processen door na de reboot. En het zal mogelijk geen kwartier duren, men neemt vaak een veilige tijd dat het zeker gereed is, en mijn kwartier kan korter zijn dan jou kwartier (sommigen mensen tellen heel snel en hebben geen geduld :) )
Esumontere @Centurion1833 juli 2024 09:17
Een kwartier is een kwartier. Gevoelsmatig is een ander punt, maar er is een reden dat google 15 minuten zegt. Dat is overal ter wereld bij iedereen even lang :)
Centurion183 @Esumontere3 juli 2024 09:24
Je hebt nooit op de servicedesk gezeten zeker :+
30 seconden is voor sommigen 10 seconden.

[Reactie gewijzigd door Centurion183 op 22 juli 2024 15:59]

Brummetje @Centurion1833 juli 2024 10:24
Misschien is het in werkelijkheid maar 2 minuten wat nodig is dus dan zitten ze met 15 minuten best veilig :P
bammette @Brummetje3 juli 2024 11:08
Ik vraag altijd om 2 minuten als ik minimaal 20 seconden bedoel. Werkt erg goed. Toen ik nog wel eens om 20 seconden vroeg kreeg ik soms maar 2 seconden :p. Mijn ervaring is dat fabrikanten dit vaak in veel extremere mate doen. Ze vragen om 30 minuten terwijl 30 seconden voldoende is.

Gelukkig een error die de gemiddelde gebruiker niet zo zal treffen, dit lijkt me vooral iets voor als je je telefoon wilt verkopen. Als je normaal niet op stock OS draait, nu installeer je die, update je en voer je een reset uit om klaar te maken voor de verkoop. Dan gaat het fout.
Blinkin @Centurion1833 juli 2024 11:21
Hahaha. Ik lach erom maar dit is inderdaad echt zo.
Veel eindgebruikers hebben een andere beleving van tijd. Als een bewerking van bijvoorbeeld DNS verwerken maximaal een uur duurt zeg je enkele uren. Doe je dat niet en zeg je letterlijk maximaal een uur dan is er een groep die na 20 minuten komt klagen dat het nog steeds niet werkt. :+
Brummetje @Blinkin3 juli 2024 11:50
DNS wijzigingen zijn bij ons nog steeds 24 uur :P Over het algemeen is het veel sneller maar dan weet je 100% zeker dat het goed gaat. Klanten en geduld bestaat helaas niet.
uiltje @Centurion1834 juli 2024 00:41
Ik doe in het zwembad reddingsoefeningen en eskimoteerlessen met de kano. Blijf 10 seconden onder :P
BeosBeing @Esumontere4 juli 2024 09:18
Dat is overal ter wereld bij iedereen even lang :)
Maar niet iedere telefoon zal even lang over een bepaald proces doen, zelfs niet als het over één speciek model gaat (hier de Pixel 6) met één vaste hoeveelheid geheugen en opslag. Het ene exemplaar is al wat langer meegegaan en heeft meer wear-leveling gedaan op de opslag als de andere en zo kunnen er andere dingen zijn die net wat anders zijn, en die je niet ziet.
gimbal @Centurion1833 juli 2024 11:31
Ja mijn kwartier zou 24 uur zijn als ik in deze situatie zou zitten.

Niet dat ik ooit een factory reset zou doen voor mijn lol natuurlijk.
Kaastosti @Mosterd3 juli 2024 09:12
Lijkt me de enige logische conclusie. Misschien niet een kwartier lang, maar ze zullen een slag om de arm houden. Na een kwartier is dat kennelijk echt wel klaar.
Wouter Tinus @Kaastosti3 juli 2024 09:47
Lijkt me de enige logische conclusie. Misschien niet een kwartier lang, maar ze zullen een slag om de arm houden. Na een kwartier is dat kennelijk echt wel klaar.
Waah @Mosterd3 juli 2024 09:12
Die kans is groot ja. Maar het blijft speculeren natuurlijk.
dikkemuu @Mosterd3 juli 2024 09:28
Meestal wel, en je krijgt ook een stille notificatie met iets van "Finishing system upgrade".
witstert @Mosterd3 juli 2024 23:21
Why do the factory reset having done an update?
Mosterd @witstert4 juli 2024 00:08
Well that are the choice from the owner. If the owner that choice make then that are their right.
desalniettemin 3 juli 2024 10:16
Waarom zou je een fabrieks reset willen doen na een update? :? Ik doe alleen herstarts na systeem updates en Google Play systeem updates.
PCG2020 @desalniettemin3 juli 2024 10:34
Wellicht bij een update van een telefoon naar de nieuwste OS-versie, waarna je de fabrieksreset doet om 'm leeg te maken voor je 'm doorverkoopt. Als je 'm dan brickt, wordt het laatste wel een beetje lastig.
witstert @PCG20203 juli 2024 23:26
If you are selling it why do the update and factory reset? Tell the buyer it has had a factory reset and leave it up to the buyer to do the update. If I was buying the cellphone I hope I will do the update as part of my ensuring that the cellphone is as I want it. MINE!
PCG2020 @witstert4 juli 2024 07:58
It is just a possible explanation for doing a factory reset after updating, indicated by the 'wellicht' ('perhaps') at the beginning of the sentence. I responded to a comment which already questioned why someone would follow those steps and risking bricking.

Your suggested course of action is fine as well; or even doing the factory reset first and then updating it before selling it. That depends on the particulars of the advert and the sale. No reason to get your knickers in a twist about it.
blackSP 3 juli 2024 11:22
Ook al vind ik het Pixel 'aosp'-achtige een goed uitgangspunt, voor mij nooit meer een Pixel. Ik ben nu al bij m'n derde Pixel 7 Pro aanbeland. Beide voorgangers problemen, de eerste met de wifi chip (user error zei Google), de 2e oververhitten (user error zei Google). Uiteindelijk gaan ze wel overstag en sturen ze een nieuwe, dat dan wel weer.

Deze, de derde is OK maar voor hoe lang?

Het is niet alleen de Pixel maar ook de Nest Learing Thermostaat waar de eerste na een maand kaduuk was. User error zei Google, uiteindelijk verrvangen omdat het de wifi chip was. Zelf het apparaat moeten demonteren, bordje en componenten gecheckt, bleek de versie met slechte wifi chip te zijn.

Vroeger zou ik hebben gezegd Google is een software bedrijf, schoenmaker blijf bij je leest. Maar ook hun software vindt ik kwalitatief achteruit gaan. Helaas is Google redelijk verweven in onze technologische wereld, even overstappen heeft altijd consequenties, groot of klein. Ik blijf dat een dilemma vinden. Anyway, geen Google hardware meer voor mij.
Tweakriez
@blackSP3 juli 2024 11:39
Bekend verhaal helaas. Pixel 6a raakte continue oververhit, camera crashte ook met grote regelmaat. Werd doodleuk op user error gegooid.

Pixel 7 pro ook steeds crashen: user error.

Pixel 4a: crashen, random reboots: user error

Helemaal klaar mee, erg jammer want vond de software erg prettig. De hardware en support zijn echter zwaar ondermaats.
Hydranet @blackSP3 juli 2024 12:39
Ik was vroeger altijd van de Samsung Galaxy telefoon, paar jaar terug mijn eerste Pixel gekocht, Pixel 3A XL. Kwam ik achter dat die geen updates meer kreeg omdat ie al vrij oud was qua uitgave wanneer ik 'm kocht, dus toen heb ik er een tijd LineageOS op gedraaid. Twee jaar terug heb ik een Pixel 6A gekocht, maar moet zeggen heb nog ooit problemen met een Pixel gehad. Vind een Pixel ook veel fijner als een Samsung telefoon omdat ik dat niet al die extra troep van Samsung erbij geïnstalleerd krijg en een schone Android krijg met een Pixel dus geen onnodige andere dingen die naast Android er standaard bij zijn gesinstalleerd.
cleef @blackSP3 juli 2024 13:56
Ik herken deze en @Tweakriez ervaring dan weer niet. Eerst een pixel 6a gehad en nu een pixel 7a en nog nooit problemen/vastlopers etc.

Maar goed n=1 is altijd heel moeilijk vergelijken ;)

Overigens is de pixel 6a vervangen omdat ik hem kapot heb laten vallen, dus dat was letterlijk een user error ;)
nst6ldr
@blackSP3 juli 2024 14:59
Ook al vind ik het Pixel 'aosp'-achtige een goed uitgangspunt, (...)
Let op: Pixels zijn niet stock of AOSP, ook niet zoveel als mogelijk. Er zit gewoon een launcher op (PixelUI), bloatware, branding, allemaal achteraf toegevoegd op de fabrieksimage van Samsung (omdat zij de SoC en drivers maken), en die image is gebaseerd op AOSP. Alle Android toestellen steken zo in elkaar.
Hennew 3 juli 2024 09:17
Wat is Brick eigenlijk precies? Een nieuw nederlands woord?
Verwijderd @Hennew3 juli 2024 09:23
Een brick is de engelse naam voor baksteen.
Als je telefoon gebrickt is, is het niet meer dan een baksteentje.

Term wordt al járen gebruikt.
Koen Hendriks @Verwijderd3 juli 2024 09:32
Net zoals paper weight ;)
Concept8 @Hennew3 juli 2024 09:30
Voor het geval je naar de betekenis vraagt:
Een apparaat dat gebricked is start niet meer op, meestal vanwege een softwareprobleem en komt ook niet meer in een staat waarin een werkende software geflasht kan worden. Soms lukt het dan nog wel met een alternatieve methode, zoals een seriële kabel.
Het heet ‘bricked’ omdat je apparaat daarmee enkel nog de functie van baksteen kan vervullen.

Voor het geval dat je de betekenis wel wist: hoe zou jij dit noemen in het Nederlands?
IrBaboon79 @Concept83 juli 2024 10:25
ik doe maar een suggestie...."Onbruikbaar", of eenvoudiger: "Kapot".
Isocadia @IrBaboon793 juli 2024 10:36
Nog steeds bruikbaar als gewicht om papier op tafel te houden bij harde wind, net als een baksteen ;)
TheVivaldi @IrBaboon793 juli 2024 10:57
Er zijn soms (niet altijd) methoden om uit een brick te komen, dus “kapot” zou ik het niet noemen. “onbruikbaar” vind ik al een betere term.
Finraziel @TheVivaldi3 juli 2024 12:58
"Onbruikbaar" is inderdaad op zijn minst correct, maar wel een stuk minder informatief dan "bricked". Er zijn namelijk heel erg veel manieren waarop een toestel onbruikbaar genoemd kan worden, zelfs als er niks mis mee is maar iemand vind bijvoorbeeld de software niet fijn. Bricked daarentegen is een algemeen geaccepteerde term waarvan iedereen die er een beetje in zit gelijk weet wat er aan de hand is.

Nederlands taalgebruik beschermen en stimuleren is op zich niks mis mee, maar als er geen equivalente term is dan moeten we ook gewoon een woord kunnen blijven lenen vind ik, vooral als het om technische zaken gaat. De communicatie verslechteren of iets in veel meer woorden moeten zeggen om het maar puur Nederlands te houden vind ik not done... O-)
ComputerGekkie @Finraziel3 juli 2024 17:41
Of we verzinnen een alternatief Nederlands woord, zoals de Fransen een tijdje geleden ook met wat leenwoorden hebben gedaan. Verder met je eens hoor, bescherming moet niet (te veel) ten koste gaan van gemak in communicatie.
familyman @ComputerGekkie3 juli 2024 19:18
Versteend, vind ik een aardige

Bevroren waarschijnlijk een betere.

[Reactie gewijzigd door familyman op 22 juli 2024 15:59]

jaapzb @IrBaboon793 juli 2024 12:19
Of... We lenen een woord wat algemeen al gebruikt word voor dit fenomeen uit een andere taal waar we wel vaker woorden uit lenen
Cobesz @Concept83 juli 2024 11:07
Als vroeger in onze telefoonwinkel een klant kwam met een kapotte/gebrickte telefoon zei ik: "Je kan 'm nog als onderzetter gebruiken" ;)

[Reactie gewijzigd door Cobesz op 22 juli 2024 15:59]

mgizmo @Cobesz3 juli 2024 11:19
Generatie z weet niet wat een onderzetter is }>
PanzerschrekNL @Concept83 juli 2024 12:33
" Deaud "
Mark_88 @Hennew3 juli 2024 09:30
Anderen gaven de uitleg al. Een extra reden voor Tweakers om het te gebruiken is dat je een vrij moeilijk uit te leggen concept in een lekker kort woord kan vatten dat de meeste mensen inmiddels ook kennen. Je mag maar zoveel leestekens in een headline doen, en als je iets als 'totaal onbruikbaar' moet zeggen in plaats van 'bricked', maakt dat je werk wel moeilijker.
jaapzb @Mark_883 juli 2024 12:20
Plus de doelgroep van tweakers mag je toch wel van verwachten dat ze sit soort termen kennen en zelf ook bezigen...
rubenvb @Hennew3 juli 2024 09:23
Welk puristisch nederlands woord zou je gebruiken om aan te duiden dat je telefoon een baksteen is geworden door een misgegane software update? "Gebaksteend" bekt niet echt lekker.
3d-pint @rubenvb3 juli 2024 09:38
Onbruikbaar bijvoorbeeld
trick2011 @3d-pint3 juli 2024 09:48
in ieder geval zou onbruikbaar beter zijn in de titel. Ik vind 'kans op brick' niet lekker bekken
Troepje @trick20113 juli 2024 11:02
Was dat niet een 1 april grap, alle technische termen naar het Nederlands vertalen ;). Wat dat betreft draagt brick naar mijn mening precies de juiste lading en betekenis.
Verwijderd @Troepje3 juli 2024 11:22
Je kunt het combineren: onbrickbaar ;)
Finraziel @Verwijderd3 juli 2024 13:02
Dat zou dan het tegenovergestelde zijn van deze pixel want die is dus wel brickbaar :+
Loller1 @3d-pint3 juli 2024 09:48
Onbruikbaar zegt niet wat er aan de hand is.
Toxic_Dreams @Loller13 juli 2024 10:28
Daarvoor kan je in principe het artikel openen en de rest lezen toch?

'Google: voer niet te snel fabrieksreset uit bij Pixel 6 vanwege kans op onbruikbaarheid', is al vrij duidelijk naar mijn idee.

Er staat in de titel ook niet dat dit na een update is, daarvoor moet je ook doorklikken.
depeje @Toxic_Dreams3 juli 2024 10:57
Onbruikbaar heeft een andere betekenis. Een Apple fanboy O-) zal namelijk beweren dat de pixel O-) 6 vlak na het unboxen O-) al onbruikbaar is.

Doe aub niet te puristisch, want koste wat het kost Engels vermijden maakt Nederlands meer en meer onleesbaar.
Toxic_Dreams @depeje3 juli 2024 11:13
Mogen ze best beweren, maar dat is natuurlijk niet waar.

Zie Dikke van Dale:
on·bruik·baar (bijvoeglijk naamwoord)
1 niet te gebruiken

Een Pixel 6 is vlak na het unboxen gewoon te gebruiken, tenzij deze niet opstart o.i.d. Dat ze het niet fijn vinden om een Pixel te gebruiken is iets heel anders.

Je moet zaken in context lezen, als je hier 'brick' vertaald krijg je ook 'steen', puur door de context weet je dat er iets anders bedoeld wordt.
R3verze @Toxic_Dreams3 juli 2024 12:56
Elke telefoon die 'bricked' is geraakt is onbruikbaar maar niet elke onbruikbare telefoon is 'bricked'. Ik ben het met je eens dat we niet door moeten slaan in het gebruik van Engelse woorden waar Nederlands de lading net zo goed dekt. In dit geval is er geen op zichzelfstaand Nederlands woord wat dezelfde informatie overdraagt als de gebruikte term in het Engels dus dan vind ik het wel op zijn plaats.
PCG2020 @Loller13 juli 2024 10:30
Jawel, het zegt letterlijk dat de telefoon onbruikbaar is. Waar jij op doelt is de reden waarom de telefoon onbruikbaar wordt ;)
TheVivaldi @Loller13 juli 2024 10:59
Maar waarom je niet te snel een reset uit mag voeren en hoelang je moet wachten ook niet. Daarom ook dat je het artikel opent en dat soort dingen in het artikel leest.
TheVivaldi @rubenvb3 juli 2024 10:58
Ik vind dat eigenlijk wel lekker bekken. :P Maar het zou niet mijn voorkeur hebben.
R4gnax @rubenvb3 juli 2024 11:35
Gegrafzerkt.
TheMak @rubenvb3 juli 2024 11:43
Versteend
Alxndr @Hennew3 juli 2024 09:39
Net zo Nederlands als: smartphone, reboot, update, software en idle (laat ik het alleen bij de leenwoorden uit dit artikel houden, :+ )
TheVivaldi @Alxndr3 juli 2024 11:01
Reboot = herstart of opnieuw opstarten
Idle = inactief (in deze context dan)

Die Nederlandstalige termen zijn ook gewoon ingeburgerd. Maar smartphone, update en software ben ik met je eens.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 15:59]

Alxndr @TheVivaldi3 juli 2024 11:30
Ga je mij (en andere tweakers) nu echt de betekenissen van rebooten en idle uitleggen? 8)7 |:(

Bovendien is 'stationair' een betere vertaling van idle dan inactief.
TheVivaldi @Alxndr3 juli 2024 11:31
Bovendien is 'stationair' een betere vertaling van idle dan inactief.
Ik ben vertaler en taalkundige van beroep en “inactief” wordt in mijn ervaring in deze context vaker gebruikt dan “stationair”, hoewel het een prima alternatief zou zijn.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 15:59]

Alxndr @TheVivaldi3 juli 2024 11:45
Ik ben schrijver in NL en EN en vertaal ook af en toe wat tussen de twee. Dat iets vaker gebruikt wordt wil niet zeggen dat het ineens een goede of betere vertaling is?

Aangezien een computer, of in deze context een smartphone, wel aan staat en er genoeg achtergrond processen draaien, is inactief in mijn ogen gewoon niet correct. Vergelijk het met een motor die stationair draait, die zou je toch ook niet als 'inactief' beschrijven alleen omdat de het voertuig zelf stil staat?

Dat het voor iemand die minder/niet op de hoogte is van wat er onder de motorkap gebeurt (pun intended), lijkt alsof een apparaat uit staat of niet actief is, snap ik. Maar dat maakt het niet ineens de juiste term of een accurate beschijving.

Als professional is het dan juist de taak om wel accuraat te blijven, niet zozeer om mensen iets te leren, maar juist om te voorkomen dat de taalgebruik nog verder verslechtert.
TheVivaldi @Alxndr3 juli 2024 12:33
Dat iets vaker gebruikt wordt wil niet zeggen dat het ineens een goede of betere vertaling is?
Die termen heb ik dan ook niet gebruikt? Jij was degene die zei “stationair is een betere vertaling”. Ik heb de woorden “goed” en “beter” niet gebruikt.
Als professional is het dan juist de taak om wel accuraat te blijven, niet zozeer om mensen iets te leren, maar juist om te voorkomen dat de taalgebruik nog verder verslechtert.
Dat probeer ik ook zoveel mogelijk. Sterker nog: ik probeer ook juist zoveel mogelijk Nederlandstalige termen te gebruiken, dus bijvoorbeeld ‘appwinkel’ in plaats van ‘appstore’ (willekeurig voorbeeld). Maar dat neemt niet weg dat je ook moet letten op wat er ingeburgerd en acceptabel is. ‘Appwinkel’ is iets minder ingeburgerd, maar duidelijk genoeg, waardoor het alsnog acceptabel is. Maar ‘inactief’ vervangen door ‘stationair’ in deze specifieke context is totaal niet ingeburgerd, want mensen zullen dan eerder aan een automotor denken, zoals je zelf ook al aanhaalt. Maar ik zou “stationair” zeker wel *willen* gebruiken.

Goed Nederlands taalgebruik is van het grootste belang, eensch, maar je moet wel zorgen dat mensen het begrijpen en niet aan andere zaken gaan denken, dus moet je soms termen gebruiken die ingeburgerd zijn.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 15:59]

Alxndr @TheVivaldi3 juli 2024 13:33
Ik reageer op jouw uitspraak " “inactief” wordt in mijn ervaring in deze context vaker gebruikt "

Daarop zeg ik dat 'vaker' niets zegt over of het goed/beter/duidelijk is - de vertalingen die jij geeft zijn in deze context volgens mij minder accuraat en dus slechter.

We verschillen blijkbaar van mening over het gebruik van leenwoorden. Ik zie geen enkel nut of noodzaak om Nederlandse woorden voor computer, laptop smartphone, idle, resetten etc. te verzinnen. De Engelse termen zijn zo ingeburgerd dat zelfs het gebruiken van een 100% correcte vertaling tot verwarring zal leiden. Laten we het dus gewoon bij idle houden gezien stationair idd verwarrend, en in-actief inaccuraat is ;)

(PS, ten aanzien van leenwoorden heb ik het enkel over pratische zaken zoals we hier bespreken, 'stopwoordjes' en zoals 'de jeugd' te pas en te onpas Engelse woorden en termen gebruikt vind ik wel verschikkelijk en taalverloedering.

Maarja, ik ben een oude lul aan het worden van de generatie dat dingen "vet" en "stoer" waren en we met tyfus en tering scholden ipv kanker en je moeder. :+ )
R-v-R @Alxndr3 juli 2024 23:30
"maar juist om te voorkomen dat de taalgebruik nog verder verslechtert."
Vooral bij lidwoorden gaat men nog wel eens de mist in.
Domih @Hennew3 juli 2024 09:25
Betekent dat je telefoon onbruikbaar is geworden, dus in principe een brick (=baksteen). Prima ingeburgerde term in de techwereld.
Cambionn @Hennew3 juli 2024 09:31
Net zo Nederlands als het woord "computer" ;) .
Het is een specifieke form van kapot zijn die bij elektronica voor komt, over het algemeen door dingen als firmware kapot maken. Er is geen Nederlands woord die precies dat beschrijft volgens mij.

Komt vooral veel voor bij maken en (foutief )installeren van onofficiële besturingssystemen enzo maar soms door bugs als dit. Volgens mij kwam de term weg van het idee was ook dat het onomkeerbaar is en dat je apparaat daarna nog zo nuttig was als een baksteen, hoewel het tegenwoordig soms lukt om zelf te "unbricken" en bij bugs als dit de leverancier soms met oplossingen komt.

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 22 juli 2024 15:59]

gimbal @Hennew3 juli 2024 11:35
Gooi jij uberhaupt vlees op de barbecue, of op het braadspit? Niet geheel ongewoon dat de Nederlandse taal woorden geleend uit andere Europese talen bevat.
RedNas74 3 juli 2024 09:16
Bij mijn telefoon is het in ieder geval zo dat het na een software update een aantal minuten duurt voordat de melding verschijnt dat de update is uitgevoerd. Zal daar mee te maken hebben denk ik.
DouglasHamilton 3 juli 2024 10:38
Is bekend of deze waarschuwing ook geldt voor Pixel6 met GrapheneOS ?
Cyberpuppy @DouglasHamilton3 juli 2024 13:10
Zou je het even willen uitproberen in het belang van de wetenschap. :)
Ikbenjelly 3 juli 2024 11:18
Dit blijft gewoon the gift that keeps on giving...pixel software bugs |:(
TWyk 3 juli 2024 12:12
"Google zegt aan een oplossing te werken voor al gebrickte telefoons en zegt hier later meer over te willen delen"

Er is al een wettelijk oplossing in het consumenten recht:
Vervanging door een nieuw toestel of geld terug.
Cyberpuppy @TWyk3 juli 2024 13:14
Die betwijfel ik even. In verreweg de meeste voorwaarden staat dat je toch echt zelf verantwoordelijk bent voor het uitvoeren van updates.

Indien niet. Dan hoor ik het heel graag. Kan ik namelijk iedere maand mijn factuur aan Microsoft sturen voor het uitvoeren van hun updates en het oplossen van de voorkomende problemen.

Is wat mij betreft nog een punt dat opgepakt zou moeten worden. Helderheid over de verantwoordelijkheid van de fabrikanten in dit soort situaties.
watercoolertje
@TWyk3 juli 2024 13:35
Er is al een wettelijk oplossing in het consumenten recht:
Vervanging door een nieuw toestel of geld terug.
Voordat je dat recht kan halen ben je 3 maanden verder. Dan is de fix sneller...
TWyk @watercoolertje4 juli 2024 08:19
Dat ligt deels eraan waar je je toestel hebt gekocht.
Bij producten die je niet kan missen zoals auto's, telefoons of koelkasten mag je een leentoestel verwachten tijdens een eventuele reparatietijd.
Verwijderd 3 juli 2024 09:39
Domme vraag: waarom een fabrieksreset uitvoeren? Onder normale omstandigheden na een update toch nooit nodig?
jim_dhondt @Verwijderd3 juli 2024 09:54
Normale gang van zaken als je toestel doorgeeft (bv bedrijfsmatig), eerst updaten met de laatste firmware en dan resetten en instellen voor de juiste persoon die het toestel gaat verder gebruiken?
Pinkelmans @Verwijderd3 juli 2024 09:57
Als je bijvoorbeeld je telefoon doorverkoopt, zou het vrij netjes kunnen zijn om hem van te voren uit de doos te halen, kijken of alles werkt, te updaten en vervolgens te resetten voordat je hem opstuurt.

En dat is precies het scenario waarin het dus fout gaat.
watercoolertje
@Verwijderd3 juli 2024 10:01
Nog los van de bovenstaande redenen, is het voor veel mensen ook gewoon een gevoelskwestie.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 15:59]

Advanced03 3 juli 2024 11:13
Meest stabiele Google Pixel ervaring
Kolbe @Advanced033 juli 2024 20:03
Haha, same here, pixel 6 heeft het qua GPS en interface nooit zo goed gedaan als andere telefoons die ik gehad heb. Buggy en vreemde fouten.
In ieder geval, zal er op letten met updates, niet te snel uit daarna.

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