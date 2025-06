Google activeert video-out op Pixel 8-telefoons met upgrade

Google heeft video-out geactiveerd op Pixel 8-telefoons met een upgrade. De Pixel 8, 8 Pro en 8a hebben de functie aan boord, maar gebruikers kunnen die pas na de upgrade gebruiken om content vanaf hun telefoon via een kabel op een groot scherm te zien.

Het gaat vooralsnog om het weergeven van het telefoonscherm op een groter scherm, maar vermoedelijk is er ook een beperkte vorm van een desktopmodus mogelijk. De functie komt niet naar de Pixel 7 en ouder, omdat die de benodigde ondersteuning niet hebben voor video-out via USB-C.

De upgrade brengt bovendien AI-model Gemini Nano naar de Pixel 8 en 8a. Die draaide tot nu toe alleen op de Pixel 8 Pro. Dat is mogelijk via de instellingen voor ontwikkelaars. Daarmee is het onder meer mogelijk om transcripties te maken van audiobestanden in Recorder. Dat werkt niet in het Nederlands, maar wel in het Engels.

De camerasoftware van meerdere Pixels kan nu bovendien automatisch een foto nemen als iemand de ogen open heeft en lacht. Daarnaast zijn er nog kleinere verbeteringen. De upgrade, die Google aanduidt als de June Feature Drop, komt dinsdag uit voor de Pixel 6 en nieuwer. Ook de Pixel Watch-modellen en de Pixel Tablet krijgen upgrades.