Google brengt upgrade uit voor Pixel 8 met Video Boost en reparatiemodus

Google heeft zijn eerste feature drop voor zijn Pixel 8-telefoons uitgebracht. De upgrade voegt onder meer Video Boost toe, de functie om video's te verbeteren in de cloud. Ook zit er een reparatiemodus in.

Behalve Video Boost komt er ook een functie voor Timelapse-video's in het donker, meldt Google. Van beide videofuncties was al duidelijk dat ze zouden komen, maar nu komen ze ook echt beschikbaar. Beide functies werken alleen met een internetverbinding, omdat de software de video uploadt. Daarna vinden de bewerkingen in de cloud plaats en krijgen gebruikers de video in aangepaste vorm weer terug.

Daarnaast krijgen Pixel-telefoons een reparatiemodus. Daardoor kunnen reparateurs functies van de telefoon testen zonder toegang te hebben tot gegevens. Andere telefoons, waaronder die van Samsung, hebben een dergelijke modus al langer.

Ook andere eerder beloofde functies zitten in de upgrade. Zo kunnen gebruikers hun telefoon als webcam gebruiken, iets dat tot nu toe een app vereiste. De feature drop komt uit voor alle ondersteunde Pixel-telefoons, de Pixel Tablet en Pixel Watch-modellen. Google brengt dergelijke upgrades elke drie maanden uit.