Google Pixels gaan aanraakgevoeligheid mogelijk afstemmen op omgeving gebruiker

Google is mogelijk van plan om 'adaptieve aanraakgevoeligheid' toe te voegen aan zijn Pixel-telefoons. Daarmee wordt de gevoeligheid automatisch aangepast op basis van de omgeving, activiteiten en screenprotector.

Mishaal Rahman van Android Police ontdekte codestrings in de eerste Android 14 QPR3-bèta waarin deze adaptivetouchfunctionaliteit wordt genoemd. Meer informatie wordt niet gegeven, maar Rahman verwacht dat dit betekent dat de gevoeligheid bij verschillende weersomstandigheden, zoals regen, en activiteiten als zwemmen automatisch wordt aangepast.

Deze adaptieve aanraakgevoeligheid moeten gebruikers activeren in de instellingen. Onder 'Display' is een nieuwe sectie toegevoegd voor aanraakgevoeligheid, waar deze functie vermoedelijk aanwezig zal zijn. Het is niet duidelijk welke Pixel-telefoons precies toegang krijgen tot de functie.

De Pixel 8-serie biedt overigens al een screenprotectormodus. Als gebruikers een schermbeschermer gebruiken, krijgen zij de optie om deze modus te activeren. Als ze dat doen, wordt de aanraakgevoeligheid automatisch verhoogd. Rahman vermoedt dat deze screenprotectormodus ook onder de adaptivetouchfunctie gaat vallen. Het is nog niet duidelijk of en wanneer deze functie algemeen beschikbaar komt.