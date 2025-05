Pixel-gebruikers kunnen soms niet meer bij interne opslag na Android-update

Gebruikers van Google Pixel-smartphones zeggen op sociale media dat zij niet meer bij hun interne opslag kunnen na een update van Android. Dat zorgt ervoor dat belangrijke apps niet werken. In sommige gevallen worden smartphones zelfs volledig onbruikbaar.

De problemen treffen een groot aantal gebruikers. Reddit-gebruiker Liv-Lyf maakte op de site een compilatie van klachten. Sommige gebruikers kunnen hun camera niet meer gebruiken, geen screenshots meer maken of geen bestanden terugvinden. Andere gebruikers kunnen hun smartphones niet eens opstarten, ondanks een opgeladen accu. De problemen zouden ontstaan na de januariupdate van Android.

Het is niet de eerste keer dat een soortgelijk probleem zich voordoet. Ook in oktober 2023 gebeurde dat bij de uitrol van Android 14. Dat probleem trof alleen gebruikers met smartphones waarop meerdere gebruikers waren ingesteld. Het duurde uiteindelijk bijna twee weken voordat het probleem werd opgelost door middel van een patch.

Deze keer is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de problemen is. Sommige gebruikers op Reddit beweren dat zij slechts één gebruiker hebben ingesteld. Wel vermelden meerderen onder hen dat ze een werkprofiel gebruiken. Hoewel dat een verklaring kan bieden, is nog niet bekend of enkel mensen met een werkprofiel zijn getroffen. Een woordvoerder van Google heeft op Reddit al laten weten dat het bedrijf op de hoogte is van het probleem en dat het aan een oplossing werkt.