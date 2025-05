WhatsApp stelt scherm voor chats van andere apps beschikbaar in iOS-bèta

In de nieuwste bètaversie van de iOS-app van WhatsApp is een scherm toegevoegd voor 'Third-party Chats'. Daarmee kunnen gebruikers via WhatsApp chatten met gebruikers van andere apps. Deze functie dient om te voldoen aan de Europese Digital Markets Act.

In WhatsApp-bèta 2.24.2.72 voor iOS is een verborgen sectie voor chats van derden toegevoegd, ontdekte WABetaInfo. Uit een screenshot blijkt dat deze sectie bovenaan in de lijst met chatgesprekken komt te staan. Wel moeten gebruikers deze optie eerst handmatig activeren. Volgens de site kunnen gebruikers in deze sectie gesprekken voeren met gebruikers van andere chatdiensten, zoals Signal. Ook bij deze chats moet end-to-endencryptie intact blijven.

De functie werkt momenteel nog niet, aangezien de andere platforms ook aanpassingen moeten doen om dergelijke interoperabiliteit mogelijk te maken. Een paar maanden terug werd een soortgelijk scherm al toegevoegd aan een Android-bèta van WhatsApp. Het is nog niet duidelijk wanneer deze functie voor alle gebruikers beschikbaar zal zijn, maar vermoedelijk is dat vóór 7 maart. Dat is de datum waarop de Digital Markets Act in werking treedt.