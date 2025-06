Testversie WhatsApp bevat ondersteuning voor Android Motion Photos

WhatsApp heeft een testversie van zijn berichtenapp uitgebracht die ondersteuning bevat voor Android Motion Photos. Het is niet duidelijk of en wanneer deze functie naar de definitieve versie van WhatsApp komt.

WABetaInfo heeft de nieuwe feature naar eigen zeggen in WhatsApp testversie 2.25.8.12 ontdekt. De functie valt nog niet te gebruiken, maar er is wel een verwijzing naar het mediaformaat in de mediakiezer ontdekt. In dit menu wordt een knop voor Motion Photos getoond. Als die knop wordt ingedrukt, kunnen er dergelijke bestanden worden gedeeld. De website denkt dat Motion Photos-bestanden bij iOS-gebruikers als Live Photos zullen worden beschouwd, maar dat is nog niet bevestigd.

Android Motion Photos zijn mediabestanden die gemaakt kunnen worden met een Android-toestel en niet enkel een foto bevatten, maar ook een kort videofragment van enkele seconden lang. Het is de tegenhanger van Live Photos op iOS.