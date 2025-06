WhatsApp voegt filters voor videogesprekken toe en verbetert resolutie daarvan

WhatsApp voegt meerdere nieuwe, kleine features toe aan belgesprekken in de app. Het wordt onder andere mogelijk om effecten en filters toe te voegen aan videogesprekken en de kwaliteit van gesprekken is verbeterd.

WhatsApp schrijft in een blogpost dat het onder andere het bellen via de desktop verbetert. Gebruikers kunnen voortaan vanuit de desktopapp klikken op een tabblad met gesprekken en van daaruit audio- of videogesprekken starten. Daarnaast zegt het bedrijf dat het de kwaliteit van videogesprekken heeft verbeterd. De resolutie daarvan gaat omhoog in zowel groepsgesprekken als individuele gesprekken, maar de dienst geeft daarover geen verdere details.

Het is voortaan ook mogelijk om vanuit een groepschat een gesprek te starten. Gebruikers kunnen in dat geval meteen selecteren welke specifieke deelnemers ze willen uitnodigen in een gesprek. Voorheen was het alleen mogelijk in zo'n geval een hele groep te bellen.

WhatsApp voegt tot slot filtereffecten en stickers toe aan videogesprekken. Het gaat om tien effecten, waarbij de dienst als voorbeeld noemt dat gebruikers hondenoren kunnen instellen of een microfoon vast kunnen houden alsof ze karaoke zingen.