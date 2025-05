WhatsApp test makkelijkere manier van foto's delen

WhatsApp is aan het testen met een makkelijkere manier om foto's te delen. Daarbij slaat de interface het scherm om de foto's te bewerken over en kunnen gebruikers meteen meerdere foto's selecteren om te versturen.

De functie zit in de bètaversie van WhatsApp voor een onbekend aantal testers, zegt WABetaInfo. Behalve meerdere foto's selecteren kunnen gebruikers direct een onderschrift toevoegen en het daarna delen. Dat scheelt een stap ten opzichte van de huidige situatie. Dat onderschrift is nu bovendien voor een album, in plaats van een individuele foto.

Met de test komt bovendien in het overzicht van chats te staan hoeveel foto's en video's iemand heeft gedeeld. WABetaInfo deelt vaak onaangekondigde functies in WhatsApp die de chatapp aan het testen is. Of en wanneer Meta de nieuwe fotofuncties gaat uitbrengen, is onbekend. De testfase duurt doorgaans een paar weken tot een paar maanden.