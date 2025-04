WhatsApp laat gebruikers contacten beheren vanaf meer apparaten

WhatsApp-gebruikers kunnen contacten toevoegen en beheren in de webversie en Windows-versie van de app. Ook komt WhatsApp met de mogelijkheid om contacten exclusief op te slaan op Whatsapp.

Dinsdag is WhatsApp begonnen met het uitrollen van de update. Eerder was het toevoegen en beheren van contacten in WhatsApp alleen mogelijk via de telefoon of tablet, door een telefoonnummer in te typen of een QR-code te scannen.

Het exclusief opslaan van contacten in WhatsApp is volgens de ontwikkelaars onder andere handig voor gebruikers die een zakelijk nummer hebben en hun contacten willen scheiden. Ook kunnen de contacten makkelijk worden teruggehaald als de gebruiker zijn telefoon verliest of van apparaat wisselt.

Het was al bekend dat WhatsApp aan een verbeterde contactbeheerfunctie werkte. Deze was opgemerkt door WABetaInfo in een bètaversie van de berichtenapp.