WhatsApp begint met tonen nieuwe 'aan het typen'-indicators met bolletjes

WhatsApp is begonnen met het tonen van nieuwe indicators die aangeven dat een andere gebruiker aan het typen is. Tot nu toe was die functie alleen te vinden in bèta's, maar hij zit nu in een stabiele versie van de app.

De functie is actief in Android-versie 2.24.23.78 van WhatsApp, de courante versie van de app in de Play Store. De indicator die laat zien dat een andere gebruiker aan het typen is, was tot nu toe een tekst die boven in beeld onder de naam van de contactpersoon verschijnt; nu wordt dat een tekstballon met drie bewegende bolletjes in de chat zelf. Niet elke gebruiker ziet de nieuwe typindicator vooralsnog. In de iOS-versie van WhatsApp is de nieuwe indicator ook te vinden, in elk geval in versie 2.24.23.82.

Behalve een nieuwe indicator voor typen is er ook een nieuwe indicator die aangeeft dat iemand een audiobericht aan het maken is. Dat is het icoon van een microfoon in een tekstballon die wisselt van wit naar grijs en weer terug.

Dat de functie eraan kwam, meldde WABetaInfo anderhalve maand geleden. Vorige week kwam naar buiten dat mensen met de bètaversie de nieuwe indicators konden zien.