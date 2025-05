Versie 2.24 van foobar2000 is uitgekomen, als opvolger van versie 2.1.6. Deze populaire, lichte muziekspeler kan onder andere overweg met mp3, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, WAVE en WMA, en beschikt over ondersteuning voor Replay Gain. Verder kan de speler verschillende formaten converteren, heeft het programma uitgebreide mogelijkheden om de tags aan te passen en kan de interface geheel naar eigen hand gezet worden. Daarnaast is het mogelijk om de functionaliteit met behulp van plug-ins verder uit te breiden. Downloads zijn ook beschikbaar voor Android, iOS en macOS, maar die hebben een ander versienummer en uitgaveschema. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 2.24: New version numbering scheme: 2.24 for planned stable release year of 2024.

Internet radio bug fixes & reliability improvements.

Codec & audio format fixes, most notably: Implemented Ogg chapter support. MP4/M4A/M4B tagging & chapter manipulation fixes. WAV compatibility fixes; made zero-length WAV files reported as broken. Cuesheet compatibility improvements - allowed absolute path, allowed playback over network.

Usability improvements, most notably: Fixed inconsistent drag&drop behavior when dragging items between playlists. Made current console backlog saved when toggling logging on. Prevented Media Library search from clearing other playlists with enter key if library selection playlist feature is active.

General improvements, most notably: New major revision of bitcompare code, improved performance of 64-bit build. Improved stability of hardware-accelerated visualizations. Improved recovery of corrupted configuration data.

Converter Mitigation for Converter failures when writing to a Google Drive volume. More detailed error messages for specific file creation errors. Can write multichapter Ogg files after disabling Ogg chaining support.

File Operations Suppressed useless secondary progress bar if renaming files. Defer info reload to prevent bugged display of cuesheets after moving whole folder. Added an option to overwrite existing files. Updated recycle bin detection logic, mitigating lag/lockup occurring for some users.

Third party code libraries updated.

Various other tweaks & fixes, see release notes for full list of changes.