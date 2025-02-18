Software-update: foobar2000 2.24.2

foobar2000 logo (75 pix) Versie 2.24.2 van foobar2000 is uitgekomen. Deze populaire, lichte muziekspeler kan onder andere overweg met mp3, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, WAVE en WMA, en beschikt over ondersteuning voor Replay Gain. Verder kan de speler verschillende formaten converteren, heeft het programma uitgebreide mogelijkheden om de tags aan te passen en kan de interface geheel naar eigen hand gezet worden. Daarnaast is het mogelijk om de functionaliteit met behulp van plug-ins verder uit te breiden. Downloads zijn ook beschikbaar voor Android, iOS en macOS, maar die hebben een ander versienummer en uitgaveschema. In deze uitgave zijn enkele kleine problemen verholpen.

Changes in version 2.24.2:
  • FLAC/WavPack/Monkey decoder update.
  • Fixed Album List crash on specific patterns or too many nested folders.
  • Made certain low-latency output configurations stutter less.
  • Updated Visual C++ runtime.
  • Installer now code-signed with Illustrate certificate.

foobar2000 screenshot

Versienummer 2.24.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website foobar2000
Download https://www.foobar2000.org/download
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 18-02-2025 19:15 14

18-02-2025 • 19:15

14

Bron: foobar2000

Update-historie

30-05 foobar2000 2.25.9 4
30-03 foobar2000 2.25.8 3
24-02 foobar2000 2.25.7 2
23-01 foobar2000 2.25.6 2
02-01 foobar2000 2.25.5 3
30-12 foobar2000 2.25.4 19
30-10 foobar2000 2.25.3 2
05-10 foobar2000 2.25.2 9
09-'25 foobar2000 2.25.1 5
09-'25 foobar2000 2.25 16
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foobar2000

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Design en multimedia

Reacties (14)

-Moderatie-faq
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eprillios 18 februari 2025 21:11
  • Installer now code-signed with Illustrate certificate.
Dit is wel een interessante verandering. Illustrate is de ontwikkelaar van dBpoweramp. Op de foobar2000-website zijn al een lange tijd advertenties voor hun software te zien. Het zal mij benieuwen of foobar2000 en dbPoweramp naar elkaar toe gaan groeien.
privacybeleid 18 februari 2025 19:48
Musicbee is ook leuk
Magic666 @privacybeleid18 februari 2025 20:28
Musicbee is "out of the box" idd beter m.i.
En ook makkelijker te configureren.
Zokkel @privacybeleid19 februari 2025 06:35
Na paar jaar Foobar gebruikt te hebben, ben ik drie maanden geleden overgestapt naar MusiBee. M.i. veel makkelijker configureerbaar en veel overzichtelijker. Nog steeds hoge mate van settings die je kan aanpassen en de geluidskwaliteit is top. Ik ben fan en definitief overgestapt. Leunt ook dichter aan bij een Winamp gevoel (wat ik zo'n 20 jaar gebruikt heb).
i_like_scotland @privacybeleid19 februari 2025 08:16
Musicbee ondersteund echter bij lange na niet zo veel muziekformaten als dat het geval is bij Foobar. DSD bestanden kunnen bijvoorbeeld niet via DoP afgespeeld worden.
n1d0 18 februari 2025 19:43
De beste app voor je muziek!
PageFault @n1d019 februari 2025 08:46
Ik zat net te kijken, maar niet alle bestandsformaten uit mijn collectie worden ondersteund :(

Verder zie ik wel MIDI support, maar nergens zie ik of en hoe ik een MIDI device kan kiezen.
koelpasta @PageFault19 februari 2025 14:17
Wat voor bestandsformaten heb jij dan? :?
PageFault @koelpasta19 februari 2025 15:03
MIDI wel een aantal die ik afspeel op Roland apparatuur. Via WinAMP is dat echt heel makkelijk. Verder nog best veel XM files en de voorloper tracker files. Ik knikker die allemaal in WinAMP en alles speelt gewoon. De Roland output zit aan de analoge input van mijn soundcard en die gaat gewoon door de output heen. Ik hoef dus niks geks te doen aan de versterker kant, alles speelt gewoon. Van vintage tot spul van nu.

Media Monkey is compatibel met de WinAMP plugins en kan dit ook. Foobar zou het mogelijk kunnen, maar dat heb ik nog niet uitgezocht.
xyquesz @PageFault19 februari 2025 15:24
Ook voor foobar2000 is er een plugin waarmee je dit soort bestanden kunt afspelen:
https://www.foobar2000.org/components/view/foo_openmpt54
PageFault @xyquesz19 februari 2025 15:32
Ja die had ik gevonden. Voor MIDI is deze er: https://www.foobar2000.or...s/view/foo_midi+%28x64%29

Maar er staat niks bij over configuratie voor de output (of hij een al dan niet custom soundbank kan pakken of via de MIDI output naar een stuk hardware kan sturen).
koelpasta @PageFault19 februari 2025 15:35
MIDI wel
Ja, die mis ik ook wel een beetje.
Manyuken @n1d019 februari 2025 09:09
Hangt er vanaf of je ze als mp3/flac (of whatever) op je pc hebt of dat je muziek streamt lijkt mij?

[Reactie gewijzigd door Manyuken op 19 februari 2025 09:10]

RoyD 19 februari 2025 14:56
De handigste optie blijft de batch conversie van geluidsbestanden. Hierbij kan tevens de bestandsnaam aangepast worden adhv de tags. Daarnaast werkt het ook prima met radiostreams in een m3u bestand.

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