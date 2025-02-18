Mozilla heeft een update voor versie 135 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In deze uitgave zijn onder meer verbeteringen aangebracht in hoe Firefox omgaat met certificaten en vragen de Linux- en de macOS-versie bij het indrukken van de afsluitensnelkoppeling op het toetsenbord of de browser of alleen de huidige tab moet worden gesloten. In versie 135.0.1 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed Fixed drop-down menus being unusable on some sites relying on certain mousemove event behavior. (Bug 1944191)

event behavior. (Bug 1944191) Fixed scrolling to the wrong location with anchor tags in some situations. (Bug 1946899)

Fixed being unable to restore closed windows and tabs via the History menu when upgrading from an older Firefox version. (Bug 1947503)

Fixed broken search functionality when updating to Firefox 135 with a custom search engine with an overly-large icon installed. (Bug 1946156)

Security fix.

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 135.0.1 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Firefox 135.0.1 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Firefox 135.0.1 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 135.0.1 voor Windows (Engels)

Mozilla Firefox 135.0.1 voor Linux (Engels)

Mozilla Firefox 135.0.1 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 135.0.1 voor Windows (Fries)

Mozilla Firefox 135.0.1 voor Linux (Fries)

Mozilla Firefox 135.0.1 voor macOS (Fries)