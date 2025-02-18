Software-update: Mozilla Firefox 135.0.1

Mozilla Firefox 2019 logo (79 pix) Mozilla heeft een update voor versie 135 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In deze uitgave zijn onder meer verbeteringen aangebracht in hoe Firefox omgaat met certificaten en vragen de Linux- en de macOS-versie bij het indrukken van de afsluitensnelkoppeling op het toetsenbord of de browser of alleen de huidige tab moet worden gesloten. In versie 135.0.1 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed
  • Fixed drop-down menus being unusable on some sites relying on certain mousemove event behavior. (Bug 1944191)
  • Fixed scrolling to the wrong location with anchor tags in some situations. (Bug 1946899)
  • Fixed being unable to restore closed windows and tabs via the History menu when upgrading from an older Firefox version. (Bug 1947503)
  • Fixed broken search functionality when updating to Firefox 135 with a custom search engine with an overly-large icon installed. (Bug 1946156)
  • Security fix.

De volgende downloads zijn beschikbaar:
*Mozilla Firefox 135.0.1 voor Windows (Nederlands)
*Mozilla Firefox 135.0.1 voor Linux (Nederlands)
*Mozilla Firefox 135.0.1 voor macOS (Nederlands)
*Mozilla Firefox 135.0.1 voor Windows (Engels)
*Mozilla Firefox 135.0.1 voor Linux (Engels)
*Mozilla Firefox 135.0.1 voor macOS (Engels)
*Mozilla Firefox 135.0.1 voor Windows (Fries)
*Mozilla Firefox 135.0.1 voor Linux (Fries)
*Mozilla Firefox 135.0.1 voor macOS (Fries)

Mozilla Firefox - about schem op Windows 11

Versienummer 135.0.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11, Windows Server 2022, Windows Server 2025
Website Mozilla Foundation
Download https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 18-02-2025 17:45
7 • submitter: Technomania

18-02-2025 • 17:45

7

Submitter: Technomania

Bron: Mozilla Foundation

Update-historie

20:15 Mozilla Firefox 152.0 12
09-06 Mozilla Firefox 151.0.4 3
03-06 Mozilla Firefox 151.0.3 3
26-05 Mozilla Firefox 151.0.2 0
22-05 Mozilla Firefox 151.0.1 3
19-05 Mozilla Firefox 151.0 15
08-05 Mozilla Firefox 150.0.2 2
29-04 Mozilla Firefox 150.0.1 21
21-04 Mozilla Firefox 150.0 50
07-04 Mozilla Firefox 149.0.2 10
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Mozilla Firefox

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Reacties (7)

-Moderatie-faq
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shady61 18 februari 2025 19:28
Ik heb laatst de Nightly release geprobeerd voor de verticale tabs en tabgroepen functies. Het werkte best goed en zag er goed uit. Alleen lijkt de functionaliteit en het uiterlijk van de tabgroepen met verticale tabs op een exacte kopie als die in Brave.
P_Tingen 19 februari 2025 10:44
Recent heb ik de beveiliging wat opgeschroefd in FF door bij het afsluiten alle cookies te verwijderen. Maar omdat ik niet overal elke dag wil inloggen (bv hiero) dus ook een lijst met uitzonderingen aangelegd. Werkt prima, tot je gaat synchroniseren. Toen ik thuiskwam en daar de browser weer een keer opnieuw opende, moest ik dus overal inloggen. Blijkt het een bug in FF te zijn die inmiddels bijna zijn 11e verjaardag viert...

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=978010
Alex3 @P_Tingen19 februari 2025 19:16
Je kunt kiezen welke gegevens je synchroniseert. Onder welk item cookies vallen is niet duidelijk.
Uruk-Hai 18 februari 2025 20:08
Firefox is sinds kort niet meer mijn enige browser. Voor de meeste bookmarks gebruik ik hem nog wel, maar met mijn favoriete phpBB forum en AI-assistenten zoals Copilot werkt Firefox niet goed en ben ik uitgeweken naar Chromium.
Alex3 @Uruk-Hai19 februari 2025 02:24
phpBB-sites werken bij mij goed. Wis anders eens de cookies voor die site.
Onder Help kun je niet-werkende websites melden.
Uruk-Hai @Alex319 februari 2025 06:49
Waarom zou ik zo moeilijk doen als het ook makkelijk kan door een andere browser ernaast te installeren?
samtoxie @Uruk-Hai19 februari 2025 21:20
Het is maar wat je makkelijk noemt in zo'n geval ;)

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