Versie 2.1.5 van foobar2000 is uitgekomen. Deze populaire, lichte muziekspeler kan onder andere overweg met mp3, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, WAVE en WMA, en beschikt over ondersteuning voor Replay Gain. Verder kan de speler verschillende formaten converteren, heeft het programma uitgebreide mogelijkheden om de tags aan te passen en kan de interface geheel naar eigen hand gezet worden. Daarnaast is het mogelijk om de functionaliteit met behulp van plug-ins verder uit te breiden. Downloads zijn ook beschikbaar voor Android, iOS en macOS, maar die hebben een ander versienummer en uitgaveschema. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 2.1.5: Removed gnudb from default online tagger settings, as gnudb now demands users to input their actual email addresses. If you wish to use gnudb, you can configure it manually, but we strongly recommend against it. Online tagger now defaults to freedb.dbpoweramp.com which works once again. Changed storage of freedb-compatible server list settings, to a text file in profile folder.

Reverted compiler to Visual Studio 2019, as current version of Visual Studio 2022 outputs AVX opcodes when explicitly configured not to, making foobar2000 crash on old PCs.

ReFacets added "last modified" column, fixed playlist interaction bugs.

Converter: Fail harder if "don't reset DSP between tracks" is on and one of files can't be converted - output past the point of failure wasn't valid anymore anyway.

Fixed WASAPI Exclusive timing glitches with exotic settings.