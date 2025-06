Versie 2.24.1 van foobar2000 is uitgekomen. Deze populaire, lichte muziekspeler kan onder andere overweg met mp3, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, WAVE en WMA, en beschikt over ondersteuning voor Replay Gain. Verder kan de speler verschillende formaten converteren, heeft het programma uitgebreide mogelijkheden om de tags aan te passen en kan de interface geheel naar eigen hand gezet worden. Daarnaast is het mogelijk om de functionaliteit met behulp van plug-ins verder uit te breiden. Downloads zijn ook beschikbaar voor Android, iOS en macOS, maar die hebben een ander versienummer en uitgaveschema. In deze uitgave zijn enkele kleine problemen verholpen.

Changes in version 2.24.1: Fixed 2.24 regression causing certain visualizations, most notably VST adapter, to be jumpy.

Corrected some cases of unnecessary UI flickering on resize/redraw.

Made "sanitize tags" command respect "preserve file times" option.