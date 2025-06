Tribler 8.0.7

Versie 8.0.7 van Tribler is uitgekomen. Tribler is een opensource-p2p-client, die ooit ontwikkeld is door studenten van de TU Delft en de VU Amsterdam. Tegenwoordig werkt een internationaal team wetenschappers uit meer dan twintig organisaties samen aan dit project. Tribler heeft onder meer een ingebouwde mediaspeler en er kan vaak direct worden gekeken of geluisterd wanneer een download wordt gestart. Verder kunnen er tokens worden verdiend door te seeden, die weer kunnen worden omgezet in andere valuta. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. De releasenotes sinds versie 8.0.5 zien er als volgt uit:

We're seeing a lower influx of bugs and more of your feature suggestions coming into GitHub. Therefore, rounding off the 8.0 series, this will be last bug fix release before the next feature release of 8.1. This release includes the last few stabilizing fixes before the dev team goes on a short break.

After the first "official" 8.0 release and a lot of feedback from you (thanks!), we now have a bugfix release with notably: