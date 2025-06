Tribler 8.1.2

Versie 8.1.2 van Tribler is uitgekomen, de eerste stabiele uitgave in de 8.1-reeks. Tribler is een opensource p2p-client, die ooit ontwikkeld is door studenten van de TU Delft en de VU Amsterdam. Tegenwoordig werkt een internationaal team wetenschappers uit meer dan twintig organisaties samen aan dit project. Tribler heeft onder meer een ingebouwde mediaspeler en er kan vaak direct worden gekeken of geluisterd wanneer een download wordt gestart. Verder kunnen er tokens worden verdiend door te seeden, die weer kunnen worden omgezet in andere valuta. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. De releasenotes sinds versie 8.0.7 zien er als volgt uit:

We would like to thank everyone that tested and gave feedback on our previous 8.1.0 pre-release. This release contains bugfixes for the previous 8.1.0 release, including:

A fix for massive RAM usage.

A fix for storing visible columns.

A fix for torrents that never start downloading.

It is time for some new features! In this release we have implemented some much-requested features, including: